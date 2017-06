Cameroun: Commerce illicite - Une dizaine de véhicules de luxe dans les filets de la douane

La lutte contre le commerce illicite poursuit un triple objectif : la mobilisation optimale des recettes douanières ; l'amélioration du climat des affaires ; la protection de l'économie contre les phénomènes de fraude, de contrebande et de contrefaçon. Des objectifs qui s'inscrivent en droite ligne des missions et des stratégies de la Direction générale des Douanes.

Depuis son institution, Halcomi Centre a induit de nombreuses saisies, lesquelles sont de nature à augmenter un peu plus avec l'élargissement des contrôles à la détention et à la circulation de certaines marchandises à l'intérieur de la pantière.

En tout, « ce sont 10 dossiers contentieux qui sont bouclés avec une génération de 06 millions de droits compromis ou éludés et 04 millions FCFA », a communiqué les douanes camerounaises, avant d'ajouter que d'autres dossiers contentieux sont en voie de clôture, notamment l'importation en contrebande de 40 cabines de toilettes publiques, d'une dizaine de véhicules de luxe et de quantités importantes de marchandises diverses.

Les mesures prises par l'administration douanière pour lutter contre le commerce illicite commencent à porter leurs fruits. Les statistiques en termes de redressement et de saisies de marchandises, surtout en ce qui concerne les véhicules, les textiles et les boissons, etc., sont encourageantes depuis le 17 mars 2017, date de lancement de «l'Opération Halte au commerce illicite » Halcomi Centre.

