Cameroun: Les huissiers de justice en colère

Grogne. Réunis lundi dernier à Yaoundé, ils ont adressé un mémorandum au chef de l'Etat. L'attente d'être titulaire de la charge d'huissier de justice commence à durer au point où, c'est l'incertitude qui hante depuis plus de 20 ans ces professionnels appelés : « huissiers de justice en attente de charge » Ces hommes et femmes tous âgés de plus de 50 ans, sont en effet des huissiers de justice qui ont prêté serment pour la plupart d'entre eux depuis 1994.

Mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore bénéficié du décret du président de la République qui leur donne la possibilité d'exercer pleinement.

Réunis le 5 juin dernier à Yaoundé dans le cadre d'une assemblée générale de leur association qui se nomme le Collectif des huissiers de justice en attente de charge (Hujadec), la colère était visible sur les visages de la cinquantaine d'huissiers de justice présents à ces travaux.

Ils sont venus de Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua pour réfléchir sur une stratégie afin de faire entendre leur voix.

Au moment où certains proposaient d'adresser un mémorandum au président de la République d'autres étaient prêts à aller s'asseoir devant les services du Premier ministre pour exprimer leur mécontentement.

Au cours des discussions, les huissiers de justice venus des autres régions ont dit ne pas être physiquement prêts pour prendre part à un sit-in. Les participants se sont finalement entendus pour adresser un mémorandum au président de la République. Me Gilbert Meelo, huissier de justice explique : « Je vais presqu'à la retraite sans pouvoir exercer le métier pour lequel j'ai prêté serment. Nous dénonçons l'interminable attente à la nomination aux charges. Lorsqu'un huissier de justice prête serment, il doit être nommé à une charge. Nous sommes privés d'exercer nos missions. Conformément aux textes régissant notre profession, un huissier de justice doit être nommé à une charge après la réussite à l'examen de fin de stage. »

Le collectif des huissiers de justice en attente de charge compte 190 membres. Ces hommes et femmes peuvent faire des constats et dresser les procès -verbaux, mais ils n'ont pas le droit de les signer. Me Maurice Kengne huissier de justice témoigne : « Nous sommes inquiets parce que la plupart d'entre nous irons bientôt à la retraite à l'âge de 60 ans sans exercer. Nous sommes 190 qui attendent d'être nommés ».

Les huissiers de justice en attente de charge ont entamé depuis 2011 une série de sit-in dans la ville de Yaoundé pour exprimer leur colère.

En 2014 certains membres de ce collectif ont été nommés par un décret présidentiel.

Les 190 qui attendent de recevoir leurs charges font savoir qu'au ministère de la Justice on leur demande, à la camerounaise, d'attendre leur tour.