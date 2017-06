Cameroun: Des soldats accusés de rébellion attendent d'être fixé sur leur sort

Selon un journaliste local, il arrive que les soldats restent six mois en poste dans l'Extrême-Nord avant l'arrivée d'une nouvelle équipe. Car le Cameroun est présent dans plusieurs zones, dans l'ouest anglophone, à la frontière centrafricaine et en Centrafrique même, au sein de la mission des Nations unies.

Le coup d'éclat des militaires samedi dernier a beaucoup surpris, pourtant cela fait déjà plusieurs mois que certains d'entre eux expriment ces revendications. Toujours les mêmes : une augmentation des primes et une relève plus rapide.

Les soldats réclamaient une relève immédiate et une augmentation de leurs primes. Tous risquent maintenant des sanctions disciplinaires et judiciaires, car une enquête a été ouverte pour rébellion. Cet épisode a mis en lumière les difficiles conditions de travail des troupes dans le nord du Cameroun.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.