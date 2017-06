Cameroun: Industrie touristique - Comment la taxe de séjour plombe l'activité des hôtels

Promoteur des hôtels Serena à Douala, Samuel Jean Mboum s'interroge sur cette émergence que veut atteindre le Cameroun, sans une considération pour le tourisme. Pour lui, le Cameroun est le seul pays à ne pas investir dans le secteur touristique. Un paradoxe par rapport au Document de stratégie pour la croissance et l'emploi (Dsce), lequel assigne le pays à un million de touristes internationaux, et six millions de touristes nationaux par a, d'ici 2020.

Aussi, les administrateurs des établissements hôteliers, dans une conférence de presse donnée hier dans la capitale, ont-ils vivement demandé la suppression pure et simple de cette taxe qui du reste, varie de 1 000 à 5 000 FCFA par nuitée. « A cause du faible pouvoir d'achat des populations, cette taxe contribue énormément à la baisse de fréquentation de nos hôtels », s'est indignée Chantal Lewat, présidente du Spith. Amers, les membres du Spith n'ont pas hésité à qualifier d' « escroquerie », cette taxe de séjour sous laquelle ploient les clients des hôtels.

