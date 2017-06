Cameroun: Alioti SHEIDA « la fusion de la CMC et de la SOCAM est une recommandation de gouvernement »

La CMC avait seulement été suspendue d'activités pour des raisons qu'on connait. Généralement dans ce cas dont la fusion par absorption la réhabilite dans ses droits, il va falloir pendant l'élaboration du traité de fusion, s'ouvrir à de nouvelles compétences et puiser aussi dans le camp de la SOCAM absorbée pour obtenir du sang neuf. A l'assemblée générale de présentation qui peut également être appelée Assemblée Générale de Fusion, les ayants droits vont donner leur avis sur les textes fondamentaux de la nouvelle CMC et les différentes mesures subséquentes. C'est cette consultation qui donnera à la CMC le sens de la légitimité recherchée.

Beaucoup de détails techniques pourront être mis à jour à cette occasion notamment sur les caractéristiques des sociétés fusionnées et les liens juridiques qui existent entre elles. C'est à cette étape que l'on évaluera les acquis des sociétés soumises à la fusion. Mais comme la forme de fusion est déjà arrêtée, il sera juste question de définir les nouvelles charges de la société absorbante et d'établir les conditions de fusion.

Je voudrais dire ici que la fusion de la CMC et de la SOCAM est une recommandation de gouvernement à travers l'arrêté N° 058/CAB/PM du 08 juillet 2015. Le Premier Ministre avait instruit cette mesure pour résoudre les obstacles qui entravaient l'existence juridique d'une société du droit d'auteur du secteur de l'art musical au Cameroun. J'avais juste indiqué les orientations sur le chemin que devraient emprunter les uns et les autres. Je n'avais rien inventé.

Depuis le début de la crise sur le droit d'auteur, vous aviez parlé de la fusion de la CMC et de la SOCAM et en fin de compte on constate que c'est la même approche du gouvernement, pouvez-vous nous dire ce qui vous avait inspiré ?

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.