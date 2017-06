Cameroun: Examens officiels 2017 - Coupure d'électricité au Lycée de Ngoa Ekelle

Il est précisément 11h52 ce 06 juin au Lycée de Ngoa Ekelle à Yaoundé, quand le sous-centre d'écrit du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) est sevré d'énergie électrique. Dans la salle d'informatique et au secrétariat du proviseur, on crie à l'indignation. Situation qui embarrasse aussitôt le proviseur, Catherine Eugénie Bidzogo Seme. « Les candidats sont à la pause. On ne peut pas sonner et ne peut que siffler pour signaler le retour en salle», s'indigne-t-elle.

Surveillants et candidats sont surpris à 12h du changement brutal du mode d'interpellation. Ici, pas de sonnerie justement. Mais, un son peu audible, digne d'un sifflet en jouet. Etonné du changement, on reprend tout de même le chemin des salles pour la dernière épreuve de la journée. Il s'agit de la physique chimie technologie (Pct) pour les uns et grec pour les autres (les élèves dispensés de Pct).

Jusqu'ici, malgré les 24 absents enregistrés, tout a bien débuté. « Nous avons commencé sans problème et n'avons pas eu de retardataires embarrassants. Tous étaient là à temps, candidats comme surveillants de salles, ainsi que les membres du secrétariat», souligne Catherine Eugénie Mbezele. Ce sous-centre d'examen accueille 902 candidats. Soit 533 en option espagnol, 245 en allemand, 77 en mandarin (langue chinoise) et 47 de spécialité bilingue. Malgré quelques plaintes, les candidats du lycée de Ngoa Ekelle restent confiants.

« Les premières épreuves ont été difficiles, en particulier les mathématiques. De plus, on a eu l'impression de n'avoir pas composé dans la limite horaire impartie», confie Dorine Tchouteu. Même son de cloche chez Wilfried Tchoumeni Kenfack : « Jusqu'ici, ce n'est pas compliqué comme je l'imaginais. Donc, je pense que tout ira pour le mieux ».

Le Bepc se poursuit jusqu'au 09 juin prochain, avec pour particularité cette année que les épreuves s'étalent sur quatre jours, au lieu de trois comme par le passé. Un changement qui vise à harmoniser la durée du Bepc classique à celle du Bepc bilingue.