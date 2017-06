Afrique: Le changement climatique et les océans du monde

Photo: National Oceanic and Atmospheric Administration

Le lien vital entre les océans et le changement climatique fait partie des points principaux à l'ordre du jour de la Conférence des Nations Unies sur les océans qui se déroule à New York du 5 au 9 juin.

Les océans, qui couvrent les trois quarts de la surface de la Terre, jouent un rôle essentiel dans le système climatique mondial, générant de l'oxygène et absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Les changements dans le climat provoqués par des niveaux croissants de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, entraîneront des changements dans les océans, y compris l'élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans, qui mettront en danger les écosystèmes marins et les communautés côtières.

Les dirigeants mondiaux ont reconnu l'importance des océans lorsqu'ils ont adopté les 17 objectifs de développement durable (ODD), qui visent à mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et veiller à ce que toutes les personnes bénéficient de la paix et de la prospérité. L'ODD 14 définit des cibles spécifiques à atteindre afin de préserver et d'utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines.

« L'ODD 14 est la seule feuille de route universellement acceptée pour la préservation et la gestion durable des ressources marines. Sa mise en œuvre est donc notre meilleur espoir pour remédier aux malheurs de l'océan », a déclaré le Président de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Peter Thomson.

Hausse des températures de l'océan

Bien que l'océan soit l'habitat le plus vaste de la planète et soit inextricablement lié à la survie de l'homme, les changements climatiques et l'impact de l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone sur les océans ont été largement éclipsés dans le débat sur le changement climatique, selon Isabella Lövin, Vice-première ministre de Suède et l'un des coprésidents de la Conférence sur les océans.

Les océans qui produisent la moitié de l'oxygène du monde, régulent le climat et la température de la Terre, fournissent de la nourriture et de l'eau, et abritent des centaines de milliers d'espèces.

Plus de 93% de la chaleur que les gens ont ajoutée à la planète depuis les années 1950 a été absorbée par les océans, affirme Mme Lövin. La hausse des températures de l'océan et l'acidification accrue apparaissent maintenant dans la fonte de la banquise arctique et le blanchiment des coraux. Des mesures immédiates d'atténuation, de protection, de restauration et d'adaptation sont nécessaires.

Océans en bonne santé, un climat stable

Des pêcheurs dans la baie du Bengale, au large des côtes de l'Inde. Photo ONU Info/John Isaac

« La sauvegarde des sites marins de la biodiversité est essentielle pour assurer l'utilisation durable des ressources naturelles précieuses à long terme », a déclaré Irina Bokova, Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

L'importance de l'océan pour le climat mondial ne peut être sous-estimée, selon l'UNESCO. Il absorbe une quantité significative de carbone et une quantité écrasante de l'excès de chaleur. Pourtant, les températures atmosphériques plus chaudes et les concentrations croissantes de gaz à effet de serre exercent une pression énorme sur la capacité de l'océan à réguler le climat.

La Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO (COI) aide à développer les sciences océaniques, les observations et le renforcement des capacités pour surveiller le rôle majeur de l'océan dans le système climatique et prévoir les changements océaniques.

Mettre l'accent sur des stratégies efficaces d'adaptation et d'atténuation du climat, le COI se concentre sur les impacts les plus dommageables, tels que l'augmentation de la température, l'élévation du niveau de la mer, les variations des températures et les changements dans la biodiversité marine. Ses services aident les pays, en particulier les pays côtiers et les petits États insulaires en développement, à devenir plus résistants aux effets climatiques présents et futurs.

Impact de l'élévation du niveau de la mer

La hausse du niveau de la mer constitue une menace pour les atolls. Photo OCHA/D. Parry

Les océans connaissent un «stress majeur» en raison du changement climatique, selon la Vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed. « Globalement, le niveau de la mer a augmenté de 20 centimètres depuis le début du XXe siècle, principalement en raison de l'expansion thermique des océans et de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Certaines régions connaissent une augmentation encore plus importante du niveau de la mer. Les tendances générales du réchauffement, les épisodes massifs de blanchiment des coraux, l'acidification et l'élévation du niveau de la mer affectent les écosystèmes dans toutes les régions, menacent les pêches, les chaînes alimentaires et la capacité des océans à être des puits de carbone efficaces ».

« Les températures plus chaudes provoquent des phénomènes météorologiques plus extrêmes. Une augmentation projetée de deux mètres du niveau de la mer d'ici la fin du siècle serait catastrophique pour les habitats côtiers et les économies. Des centaines de millions de personnes sont à risque », a-t-elle averti.

En particulier, les habitants des petits États insulaires sont en danger, les cyclones et les tsunamis devenant des menaces de plus en plus courantes.

La santé océanique et la prospérité économique

« Les problèmes pour les océans signifient des problèmes pour les gens. Le bien-être et la santé des êtres humains, la prospérité économique et un climat stable dépendent d'océans sains », a déclaré Wu Hongbo, le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales et Secrétaire général de la Conférence sur les océans.

Selon le Bureau de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR), les pertes dues aux catastrophes causées par des risques naturels et artificiels, y compris les inondations, les orages et les impacts du changement climatique, augmentent, ce qui coûte aux gouvernements plus de 300 milliards de dollars par an.

L'UNISDR a récemment aligné son tableau de bord de la résistance aux catastrophes, qui fournit un ensemble d'évaluations globales sur la résilience aux catastrophes, avec le Cadre de Sendai - stimulant le nombre de villes capables de réduire leurs pertes de catastrophe d'ici 2020.

Le réchauffement climatique et la région polaire

Les effets des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'une des principales causes du réchauffement climatique, se font sentir le plus intensément dans la région polaire.

La fonte du glacier Collins au large de l'île King George, dans l'Antarctique, en novembre 2007. Photo ONU/Eskinder Debebe

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'Arctique et l'Antarctique se réchauffent deux fois plus vite que le reste du monde. Les glaciers fondent et la banquise et la couverture de neige se réduisent.

La faune polaire et la population autochtone ressentent déjà l'impact du changement climatique alors que les conditions polaires influent sur les conditions météorologiques dans le monde entier.

« Les pôles influencent les conditions météorologiques et climatiques dans les latitudes inférieures où vivent des centaines de millions de personnes », prévient Petteri Taalas, Secrétaire général de l'OMM, « Le réchauffement des masses d'air dans l'Arctique et la diminution de la banquise affecteraient la circulation des océans et le jet stream et seraient liés à des phénomènes extrêmes tels que les vagues de froid, les vagues de chaleur et les sécheresses dans l'hémisphère nord ».

Avec relativement peu de données disponibles sur les régions polaires de la Terre, l'agence météorologique de l'ONU a lancé un effort international sur deux ans pour combler les lacunes dans la capacité de prévision polaire et pour améliorer la sécurité environnementale future.

L'Année de la prévision polaire a été lancée en mai pour combler les lacunes dans la capacité de prévision polaire et améliorer les prévisions météorologiques, climatiques et glaciaires dans les régions les plus éloignées de la planète. La campagne mondiale vise à minimiser les risques environnementaux et à maximiser les opportunités associées au changement climatique dans les régions polaires.

Les récifs coralliens sont menacés par les changements climatiques

« Les océans continuent de se réchauffer, de s'acidifier et de perdre de l'oxygène », a déclaré Hoesung Lee, Président du GIEC. « Les récifs coralliens dans les eaux chaudes sont déjà sous pression et 90% d'entre eux risquent de souffrir d'un réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius ». Photo PNUE/Jerker Tamelander

Les températures de l'océan supérieures à la normale contribuent au blanchiment des coraux et à la perturbation des écosystèmes, y compris dans la Grande barrière de corail, qui a vu près de 50% de ses coraux mourir dans certains endroits. Photo PNUE/Paul Marshall

L'ONU soutient l'Initiative internationale des récifs coralliens - un partenariat informel entre des nations et des organisations pour préserver les récifs coralliens et leurs écosystèmes en réduisant la pollution due aux microbilles en plastique et à l'écran solaire, et en finançant des projets qui contribuent à la protection et à la restauration des récifs coralliens, des mangroves et des gravières. Photo PNUE/Jerker Tamelander

Les coraux qui montrent une certaine résistance à la hausse des températures sont cultivés dans des fermes de corail dans des zones protégées marines. Photo Reef Explorer Fiji

Les récifs coralliens tropicaux couvrent seulement 1% de l'océan, mais sont parmi les systèmes les plus bio-diversifiés de la planète, soutenant un quart de toutes les espèces marines.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), des récifs coralliens existent dans plus de 100 pays, dont plus de 80 pays en développement. Ils aident les êtres humains grâce à une gamme de services écosystémiques, tels que les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire liée à la pêche; les revenus du tourisme; la prévention de l'érosion; et la protection contre les phénomènes météorologiques extrêmes en diffusant l'énergie des vagues. Ils contribuent également à atténuer les inondations et les dommages pendant les tempêtes.

Parmi les écosystèmes naturels de la planète, les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens représentent la plus grande valeur en termes de services écosystémiques. Un kilomètre carré de récif corallien sain et bien géré peut produire plus de 15 tonnes de poisson et autres fruits de la mer chaque année. Environ 850 millions de personnes vivent dans un rayon de 100 km de récifs coralliens, et au moins 275 millions de personnes dépendent directement des récifs pour leurs moyens de subsistance.

Changement climatique et approvisionnement en eau

Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'eau douce et les océans de la planète sont inextricablement liés au cycle de l'eau sur Terre. L'agence note que 97% de l'eau dans le monde se trouve dans l'océan et que l'océan fournit pratiquement toute l'eau qui tombe sur terre comme sous forme de pluies et de neige.

Les scénarios de changement climatique prévoient que les écarts entre l'offre et la demande d'eau augmenteront. La fréquence et la gravité des inondations et des sécheresses changeront vraisemblablement de nombreux bassins versants dans le monde en provoquant des conséquences socio-économiques et environnementales importantes.

Le PNUE estime l'impact économique cumulatif des pratiques de gestion des océans à un minimum de 200 milliards de dollars par an. En l'absence de mesures d'atténuation, le changement climatique augmentera les dommages d'un montant supplémentaire de 322 milliards de dollars d'ici 2050.

Des pêcheurs locaux au Mozambique. Photo Andrea Borgarello/Banque mondiale

« Dans un monde où la demande d'eau douce se développe toujours et où les ressources en eau limitées sont de plus en plus menacées par la pollution et le changement climatique, négliger les opportunités découlant de l'amélioration de la gestion des eaux usées est une erreur dans le contexte d'une économie circulaire », selon un rapport des Nations Unies sur l'eau.

En tenant compte des liens et des avantages socioéconomiques importants des systèmes marins et d'eau douce terrestres, le PNUD souligne la nécessité d'adopter des approches adaptées, intégrées et basées sur l'écosystème pour gérer les ressources océaniques et en eau douce.

Le PNUD aide les pays à répartir équitablement les ressources en eau et à mettre en œuvre une gestion intégrée grâce à une gouvernance de l'eau qui contribue à réduire la pauvreté et la vulnérabilité, à soutenir et à améliorer les moyens de subsistance et à protéger les ressources environnementales.

Les océans font partie de la solution

L'humanité doit beaucoup aux océans pour de nombreux aspects de la vie : des écosystèmes inestimables, une régulation du climat et un soutien culturel à des millions de personnes qui vivent près de la mer, selon José Graziano da Silva, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Alors que 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière, tous les pays s'accordent sur la nécessité d'intensifier leurs efforts pour protéger les océans et les mers, en particulier à l'ère du changement climatique, lorsque les interventions deviennent encore plus urgentes.

« Les océans couvrent près des trois quarts de la surface de la Terre, stockant un tiers de toutes les émissions de carbone issues de l'activité humaine. Ils font partie de la solution, et ils doivent être l'un des principaux objectifs des efforts mondiaux pour faire face et pour atténuer les changements climatiques », a-t-il souligné. « Ils sont le principal régulateur du climat mondial, ont un rôle important pour absorber les gaz à effet de serre, servent d'hôte à énormes réservoirs de biodiversité et jouent un rôle majeur dans la production de l'oxygène que nous respirons ».