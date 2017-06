Sénégal: Le Next Einstein Forum lance la toute première Semaine Africaine des Sciences

Le Next Einstein Forum (NEF), une initiative de l'Institut panafricain des Sciences Mathématiques (AIMS) en partenariat avec Robert Bosch Stiftung, a annoncé aujourd'hui le lancement de la toute première Semaine Africaine des Sciences du NEF au Sénégal. L'Evènement se tiendra du 10 au 18 juin à UCAD II à Dakar et à Saint Louis.

Assane Fall, ambassadeur du NEF au Sénégal, en collaboration avec les champions locaux de la science et de la technologie et avec le soutien des universités locales et des secteurs public et privé, conduira les huit jours d'événements dans le pays.

«La Semaine Africaine des Sciences du NEF est la première semaine scientifique coordonnée à travers l'Afrique. Notre objectif principal est de développer les scientifiques et les technologues de demain en engageant les écoliers et les jeunes dans des activités scientifiques tels que les caravanes scientifiques et les hackathons. Nos activités démontreront également l'impact critique de la science dans la vie quotidienne», a déclaré Thierry Zomahoun, Président et Directeur General d'AIMS et Président du NEF.

La Semaine Africaine des Sciences au Sénégal va connaitre des séances passionnantes avec des activités spécifiques, conçues pour permettre aux citoyens de s'engager dans les sciences et rencontrer des scientifiques, comme la Caravane de la science dont l'objectif est de faire le tour de 3 à 5 écoles et centre culturel pour imprégner les populations de l'importance de la science; d'initier les élèves à la culture scientifique et démocratiser l'accès et l'utilisation de la science.

La Semaine Afrique des Sciences se tiendra dans 13 pays d'Afrique au mois de juin. En ce qui concerne l'avenir, le NEF élargira la portée de sa Semaine Africaine des Sciences à 30 pays en 2018 et à tous les 54 pays d'ici 2020. Au-delà des chiffres, le NEF espère que la Semaine Africaine des Sciences va grandir pour englober des activités majeures dans les écoles et les universités et aboutir à la collaboration concrète entre le milieu de la recherche et le secteur privé.