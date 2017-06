Burkina Faso: Le lycée Baasnéré souffle ses 3 bougies

Le lycée privé Baasnéré de Kiembara, dans le Sourou a soufflé, le 20 mai 2017, sa troisième bougie. A l'occasion, il a primé les élèves les plus méritants et leurs enseignants. C'était lors de la clôture de l'année scolaire 2017, en présence des autorités coutumières, religieuses, du préfet de Kiembara et du maire de la commune de Kiembara.

Le lycée privé Baasnéré a trois ans d'existence en 2017. Promoteur, enseignants, élèves et parents d'élèves ont tenu à marquer une halte pour commémorer l'évènement. C'était le 20 mai dernier, dans la commune de Kiembara dans le Sourou. Occasion de faire une rétrospection et d'honorer les apprenants méritants et les enseignants compétents. Trois ans ne représentent peut-être pas grand-chose dans la vie d'une institution, a admis le fondateur de Baasnéré, Hamidou Ouédraogo. Mais, c'est un processus qui a été lancé. D'ailleurs, les résultats scolaires sont plutôt encourageants. « Au titre des deux dernières années, le Lycée a enregistré un taux moyen de succès au BEPC de 39%, soit 76 nouveaux brevetés », a-t-il relevé. Son établissement présente pour la session 2017, une centaine de candidats. En attendant les examens de fin d'année, les trois meilleurs élèves de chaque classe ont un lot de dons composés de fournitures scolaires, de bourse allant de 10 000 FCFA à 25 000 FCFA et des tee-shirts.Les motifs de satisfaction du promoteur du lycée sont le fruit du travail d'encadrement et d'instruction de la « pièce maitresse du dispositif éducatif » que sont les enseignants. « Nous ne pourrons jamais vous rémunérer à la hauteur de cet engagement, mais demain vous serez fiers d'avoir contribué à la formation de l'élite qui sortira de ces classes », a adressé

M. Ouédraogo,aux enseignants.

Trois d'entre eux, ont reçu des attestations de mérite pour « leur engagement et leur abnégation » au sein du lycée.Le parrain, Abdoul Karim Ouédraogo, par ailleurs coordonnateur du Programme d'appui au développement sanitaire (PADS) s'est réjoui des efforts du promoteur de Baasnéré, à la formation de l'enfant. Associer son image à cette activité est pour lui un « grand honneur ». Pour lui, l'éducation est un puissant vecteur de transformation d'une société. « Si nous voulons assurer un développement durable de nos communes, nous devons construire des écoles et y envoyer nos enfants », a-t-il soutenu.