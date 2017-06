La célébration de la journée mondiale de l'Environnement a aussi été l'occasion pour Anne Ouloto de réaffirmer l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'Accord Climat de Paris. « Cette célébration nous invite à répondre oui au dialogue auquel la nature nous invite. Nous devons continuer à remplir tous nos engagements, en particulier l'accord de Paris. Et cela suppose un développement sobre en carbone », a-t-elle déclaré. La Côte d'Ivoire, a expliqué Anne Ouloto, n'a pas le choix. Car à l'instar des autres pays de la planète, elle doit faire face à la dégradation continue de son couvert forestier, à la pollution maritime et à l'exploitation minière anarchique. C'est pourquoi elle a appelé à l'avènement d'un Ivoirien nouveau, un « éco-citoyen capable de comprendre le langage de la nature ».

