Cote d'Ivoire: Jeux de la francophonie 2017 - Les basketteuses ne veulent plus jouer

La sélection nationale féminine de basket, détentrice du titre francophone, risque de manquer les Jeux d'Abidjan en juillet 2017. Les Ivoiriennes ont tout arrêté, mercredi, pour réclamer la prime de transport relative à la préparation des 8èmes Jeux et d'autres sommes relatives aux éliminatoires et aux Afrobasket 2013, 2015 et 2017. Elles ont boycotté leur séance d'entraînement, hier, au Palais des Sports de Treichville où elles devraient disputer un match amical pour jauger leur niveau.

Les filles du sélectionneur Simon Guillou menacent de ne pas revenir aux entraînements si rien n'est pas dans les jours à venir. Dans le camp des grévistes, on apprend qu'aucun centime n'a été remis aux athlètes et à leurs encadreurs depuis le début de la préparation. Une situation incompréhensible pour eux quand on sait que le gouvernement, par le truchement du ministère des Sports et des Loisirs, à coup de renfort médiatique, a remis des chèques aux fédérations sportives retenues pour le rendezvous francophones de juillet 2017 à Abidjan.

En plus de la prime de transport, des sommes des compétitions antérieures sont exigées par les athlètes qui se sentent flouées à chaque fois. Si l'équipe a mis à exécution son mot d'ordre de boycott, ce mercredi, la décision prise la semaine dernière a été portée à la connaissance de la fédération, apprend-on de sources proches. Jointe, la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) s'est indignée de l'attitude des filles et de leurs encadreurs et espère qu'une solution rapide sera trouvée à cette situation désobligeante. Nos tentatives pour joindre le régisseur du ministère des Sports et des Loisirs sont restées vaines.

Toutefois, on apprend que les fédérations n'ont perçu aucun kopeck des chèques délivrés par la tutelle récemment pour préparer les Jeux de la Francophonie. Les 260 millions annoncés étant uniquement sur les cartons, les fédérations et leurs équipes éprouvent d'énormes difficultés à faire face à leurs charges. Si le basketball est la première fédération à débrayer parce que les impayés s'accumulent depuis de longues années, il n'est pas exclu que les autres fédérations (athlétisme, lutte africaine et lutte libre, football, judo, tennis de table, handisport, cyclisme sur route) n'entrent dans la danse. Car le problème est général.

Dans ce cas, il urge de trouver une solution rapide du côté du ministère des Sports et des Loisirs dans la mesure où les responsables fédéraux n'arrivent plus à maitriser leurs athlètes. Surtout qu'ils sont affamés. Ventre creux n'ayant point d'oreille, il ne faut pas que cette question de primes vienne noircir le tableau alors que la construction et la réhabilitation des différents sites retenus pour les Jeux avancent merveilleusement. La Côte d'Ivoire a mis assez d'énergie, de moyens, pour réussir l'organisation des Jeux d'Abidjan 2017.