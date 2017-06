communiqué de presse

C'est de manière incisive que le Premier Ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est intervenu le 6 juin 2017 devant la finance de Wall Street à New York, où il a présenté l'attractivité du secteur privé ivoirien, dans le cadre de la mobilisation de ressources Eurobond 2017 visant à financer le Plan National de Développement (PND) 2016-2020.

Selon le Chef du gouvernement ivoirien, la performance de croissance et de développement global enregistrée depuis 2010 s'explique en partie par le rôle majeur du secteur privé dans les investissements, avec en amont les mesures du gouvernement ayant amélioré l'environnement des affaires. Le code d'investissement, notamment les mesures fiscales incitatives ont fait de la Côte d'Ivoire la meilleure destination dans l'espace de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA). Et Amadou Gon Coulibaly de préciser : « En termes d'environnement des affaires et de compétitivité, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus performants d'après le Rapport Doing Business de la Banque mondiale ces dernières années.

Cette dynamique continue de la Côte d'Ivoire a pour objectif d'être dans le top 50 du classement mondial d'ici 2020. En outre, le pays est classé 7e en Afrique subsaharienne et 99e parmi 140 pays évalués dans le monde par le Global Competitiveness 2016-2017 du World Economic Forum ». Pour Amadou Gon Coulibaly ce sont ces efforts qui valent au pays sa place de pôle de croissance et de hub sous-régional énergétique, de télécommunications, de transport aérien et de place financière dans l'espace UEMOA. Des paramètres qui font de la Côte d'Ivoire un pays où il faut investir.

Mettant l'analyse en perspective, afin de démontrer à Wall Street que la Côte d'Ivoire est une excellente destination pour la finance internationale, le Premier Ministre a présenté aux investisseurs quelques axes stratégiques pour le futur de l'économie ivoirienne. Il s'agit notamment, a-t-il dit, d'adopter une politique dynamique de transformation des produits agricoles comme le cacao et l'anacarde et d'engager de grands travaux d'infrastructures devant créer des emplois pour la jeunesse et améliorer les conditions de vie des populations.

D'autres arguments que la Côte d'Ivoire a présentés à New York sont que le pays a une économie diversifiée, compétitive, résiliente, peu dépendante du pétrole et non dépendante de l'exportation d'un seul produit. Elle a également une base d'exportations agricoles diversifiée, un potentiel très important dans les secteurs des mines et de l'énergie, etc. La mission dénommée Eurobond 2017 prend fin le 8 juin à Boston aux Etats-Unis. Elle vise à émettre des obligations en euros et en dollars afin d'obtenir des fonds devant accompagner le volet financement public du PND. Démarrée le 1er juin, la mission gouvernementale aura conduit la délégation à Paris, Munich, Francfort, Londres, New York et Boston.