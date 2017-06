Gambie: Le pays mise sur le tourisme pour relancer son économie

Un affrontement s'est déroulé, ce vendredi 2 juin, à Kanilai, en Gambie, entre les habitants et les… Plus »

Selon le ministère gambien du tourisme, le secteur emploie environ 10.000 personnes et représente plus de 15% du Produit intérieur brut (PIB) du pays. Un taux bien au-dessus de celui de plusieurs pays africains.

C’est donc sans surprise que les nouvelles autorités misent sur ce secteur et l’ensemble des services qui y sont liés pour relancer son économie. Il faut dire que depuis les années 60 que la Gambie s’est démarquée comme une destination prisée par les touristes, notamment venant de l’Europe. Sur ce plan, le pays est plutôt une aubaine, car se situant à moins de 3 heures de vols de certaines capitales européennes. Selon Guillaume Pepin, Directeur Afrique de l’Ouest de la plateforme de voyage Jumia Travel, « Avec sa stabilité actuelle, la Gambie connaît un retour important de touristes européens qui avaient quelque peu déserté la destination. C’est un nouveau visage qui séduit, et les autorités qui ambitionnent de faire de ce secteur un levier de croissance économique doivent en profiter en mettant l’accent sur la promotion de ses atouts touristiques. La Gambie a également l’avantage d’être pour certains un prolongement du Sénégal, donc elle devrait profiter de ce positionnement pour attirer également les touristes venant au Sénégal pour une continuité de l’offre, car ces deux pays ont beaucoup de choses en commun».

Avec quelque 150.000 touristes par an, bien loin derrière le voisin sénégalais qui enregistre chaque année le million de visiteurs, la Gambie demeure tout de même un des pôles touristiques les plus importants de l’Afrique de l’Ouest. Plages au sable fin, paysages magnifiques, mais aussi une merveilleuse histoire coloniale à raconter, ce petit pays (11 300 km 2 ) de près d’environ 1.991.000 habitants a tout pour séduire les touristes. De Serekunda en passant par Kotu, Bjilio, Fajara, Bakau, Brufut, l’île James... un séjour touristique dans le pays nous réserve bien de surprises agréables avec un soleil au rendez-vous plusieurs mois d’année.

