Ile Maurice: Sir Anerood Jugnauth sur les Chagos - «Je ne ferai pas de compromis»

Il a été intransigeant. Sir Anerood Jugnauth (SAJ), qui est intervenu devant plusieurs représentants diplomatiques notamment Melanie Zimmerman, chargée d'affaires de l'ambassade américaine, a réitéré son intention de se battre pour que la souveraineté mauricienne sur les îles Chagos soit à nouveau reconnue. C'était ce jeudi 8 juin lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de la Mauritius Oceanographic Institute (MOI), à Albion.

«Je profite de cette occasion pour parler des îles Chagos. Je mets toute mon énergie dans cette mission. The rule of law and international human rights must be adhered to. Je ne ferai pas de compromis sur notre souveraineté et notre intégrité nationale», a martelé SAJ.

A 13 jours de la présentation de la résolution de Maurice devant l'Organisation des Nations Unies, c'est un SAJ déterminé qui s'est adressé à son audience. Le ministre mentor a aussi profité de l'occasion pour rappeler la vision du gouvernement qui est d'exploiter les ressources marines du pays pour attirer davantage d'investisseurs et pour la création d'emploi.

Autre intervenant : le ministre de l'économie bleue, Prem Koonjoo. Ce dernier s'est attardé sur les efforts du gouvernement pour booster l'économie marine à Maurice. «L'accomplissement de ce bâtiment en est la preuve. Mais il y a aussi l'acquisition d'un multi-purpose vessel d'une valeur de Rs 20 millions pour la recherche ainsi que le Memorandum of Understanding (MoU) avec l'Inde», soutient-il.

Plusieurs autres ministres étaient présents à l'inauguration dont Ivan Collendavelloo, vice-Premier ministre et ministre de l'Energie et des utilités publiques, Alain Wong, ministre de l'Intégration sociale et Sudhir Sesungkur, ministre de la Bonne gouvernance.