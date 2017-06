Ile Maurice: Nando Bodha - «12 morts par 100 000 habitants sur les routes à Maurice»

Nando Bodha, a, quant à lui, fait part de son souhait de présenter un plan d'action en ce qui concerne la sécurité routière. «Nous avons tout pour que nous soyons parmi les pays dont les routes sont les plus sûres. Mais actuellement, on recense 12 morts par 100 000 habitants. Ce sont des chiffres embarrassants et tragiques. Je souhaite ardemment qu'on puisse mettre en place un plan d'action», a déclaré le ministre des Infrastructures publiques et du transport.

«Maurice a connu un développement économique important durant la dernière décennie. Il faut sécuriser les routes, améliorer les comportements individuels. Lors de mes rencontres avec les différents décideurs de la planète, j'ai noté une véritable volonté d'agir. 5 % des véhicules dans le monde sont immatriculés en Afrique et pourtant, c'est le continent qui souffre le plus de fatalités», a fait ressortir Jean Todt. Il a aussi fait valoir que Maurice n'a adhéré à aucune convention sur la sécurité routière. L'envoyé spécial des Nations unies incite ainsi notre pays à adhérer à changer la donne.

