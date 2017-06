Congo-Kinshasa: Bukavu - La société civile dénonce l'octroi des « fausses » plaques d'immatriculation

Le coordonnateur du mouvement « Bukavu Force Vive », Christian Wanduma, recommande aux personnes à qui on a vendu des fausses plaques de saisir la justice si la DGI ne résout pas le problème. Pour sa part, le directeur intérimaire de la DGI au Sud-Kivu, Jules Nsimba Nzita, reconnaît qu'il peut y avoir quelques agents « hors la loi ». Mais il affirme que ces agents ne tarderaient pas à être identifiés et arrêtés.

« La société civile Sud-Kivu est préoccupée par cette information qui du reste serait une autre forme d'escroquerie et un abus grave sur lequel les services de sécurité, même le gouvernement devait s'atteler parce que on ne peut pas comprendre que des fausses plaques se vendent au vu et au su de tous. Ça nous choque surtout que ça vient aggraver la situation de crise dans laquelle vit la population », dénonce-t-il.

« J'ai été reçue dans le bureau de la DGI. J'ai payé 250 dollars. Après 2 semaines, j'ai eu la déclaration de la carte rose et la plaque [d'immatriculation] qu'on a mise sur le véhicule. Il y a 4 jours, on m'a arrêté [parce] que le document était faux. J'étais étonné. Le véhicule se trouve au niveau de la police », raconte-t-elle.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.