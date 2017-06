Maroc: Les jeux vidéo efficaces pour réussir à la fac

Les jeux vidéo peuvent aider les jeunes à développer certaines compétences désirées dans l'enseignement supérieur, comme la communication, la débrouillardise et l'adaptabilité

Jouer à des jeux vidéo pourrait aider les jeunes à développer des compétences de communication et une meilleure adaptabilité, des capacités requises pour réussir à l'université, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Computers and Education.

Les chercheurs de l'Université de Glasgow en Ecosse ont mené une expérience pour analyser l'impact des jeux vidéo sur des traits de caractère comme la communication, la débrouillardise et l'adaptabilité, appréciés à l'université.

Pendant une période de huit semaines, des étudiants de premier cycle dans les arts et les sciences humaines ont été assignés au hasard soit à un groupe jeux vidéo, soit à un groupe témoin. Lors de ce protocole, les volontaires ont joué à des jeux grand public tels que Lara Croft et The Guardian of Light; Warcraft III pendant 14 heures. Tous les participants ont répondu à des tests.

Les résultats de l'étude ont montré que les joueurs ont obtenu de meilleurs résultats aux tests et ont montré un meilleur sens de la communication. Ils seraient aussi plus débrouillards et adaptables.

«Jouer à des jeux vidéo peut améliorer ces compétences. Cela suggère même que des jeux ciblés sur l'apprentissage pourraient jouer un rôle clé dans l'enseignement supérieur et dans la préparation à la vie professionnelle. Les principaux attributs que devraient posséder ces jeux d'apprentissage : la résolution de problèmes, la communication, l'ingéniosité et l'adaptabilité», selon Matt Barr, conférencier en études de l'information.