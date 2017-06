Sénégal/Guinée Equatoriale: Les «lions» regagnent LSS pour leurs derniers galops

Après le match nul concédé lundi dernier face à l'Ouganda (0-0), les joueurs de l'équipe du Sénégal sont de retour sur la pelouse du Stade Léopold Senghor où ils poursuivront leur préparation en vue de la rencontre de ce samedi 10 mai, contre Nzalang Nacional de Guinée Equatoriale pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Can 2019. Aliou Cissé qui a repris depuis mardi son latéral droit Lamine Gassama et le gardien Abdoulaye Diallo, a deux jours pour peaufiner ses dernières gammes et réussir son entrée en matière.

Les Lions ont quitté la base de Saly pour les pelouses du Stade Léopold Senghor où ils vont effectuer leurs deux dernières séances d'entrainement en vue de la rencontre Sénégal-Guinée équatoriale du 10 juin au stade Léopold Sédar Senghor.

Après l'indisponibilité qui frappe certains de ses cadres, le sélectionneur Aliou Cissé peut désormais compter sur les retours du gardien de but Abdoulaye Diallo et de son arrière droit Lamine Gassama qui ont rejoint depuis mardi le groupe.

En l'annonçant sur son site officiel, la Fédération sénégalaise de football précise que les deux joueurs ont pu participer à la dernière séance d'entraînement que les Lions ont eu mardi à Saly avec les remplaçants du match de lundi, face à l'Ouganda (0-0). Titulaire à son poste lors de la dernière Can au Gabon, le portier sénégalais, rappelle-t-on, a été suppléé contre l'Ouganda par Pape Seydou Ndiaye de Niary Tally et Clément Diop de Galaxy Los Angeles.

Alors que l'absence du latéral droit avait profité à l'ancien pensionnaire d'Aspire Moussa Wagué qui, après avoir fait ses débuts en senior face au Nigeria en mars dernier, s'affirmait sur le côté droit de la défense du Sénégal.

Les Lions ont aujourd'hui jeudi et demain vendredi deux jours pour peaufiner leur stratégie afin de bien réussir leur entrée en matière dans le groupe A des éliminatoires de la CAN 2019. Outre le Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale, le Madagascar et l'équipe du Sud du Soudan seront les deux autres adversaires des Lions.

SÉNÉGAL-GUINÉE ÉQUATORIALE : Un trio arbitral marocain aux commandes

Le premier match de l'équipe nationale de football du Sénégal pour les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAMEROUN 2019 prévu ce samedi 10 juin à partir de 21 heures au stade Léopold Sedar Senghor sera dirigé par un trio arbitral marocain nous a appris une source fédérale. L'arrivée du Nzalang Nacional est prévue demain vendredi 9 juin par vol spécial.

Un match aux allures d'une revanche. Et pour cause, les équato-guinéens avaient battu les Lions lors de la CAN 2012 à Bata. Une défaite qui était synonyme d'élimination du Sénégal qui partait pourtant avec les faveurs des pronostics pour le titre continental.