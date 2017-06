Aussi cette crise sans précédent entre les partenaires du Golfe intervient une semaine après une vive polémique suscitée par des propos attribués à l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Ce dernier aurait critiqué la volonté de Riyad d'isoler diplomatiquement l'Iran tout en prenant la défense du Hezbollah et des Frères musulmans. Il aurait également tenu des propos assez négatifs sur les relations entre l'administration de Donald Trump et le Qatar, pourtant un proche allié des Etats-Unis. Riyad et ses alliés ont justifié leur décision en accusant le Qatar de soutenir les «groupes terroristes» sunnites y compris «el-Qaëda, l'Etat islamique (EI) et la confrérie des Frères musulmans», mais aussi les «groupes terroristes soutenus par l'Iran dans la province de Qatif», en Arabie Saoudite.

Le gouvernement du Sénégal, qui se dit particulièrement préoccupé par la situation diplomatique très tendue qui prévaut actuellement dans la région du Golfe, «exprime sa solidarité agissante à l'endroit de l'Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, du Bahreïn et de l'Egypte». En effet, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Egypte ont rompu lundi dernier 05 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar, fixant un ultimatum de 48 h aux diplomates Qatariens de quitter leurs pays respectifs.

