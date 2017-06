Sénégal: Décès du peintre Ibou Diouf - «Un artiste complet» vient de nous quitter...

Au-delà de l'artiste, l'homme, disent nos interlocuteurs, était profondément... humain : «ouvert et affable», dit Viyé Diba, et d'une «grande générosité», ajoute Aboubacar Demba Cissokho : «Il n'hésitait pas à dire tout le bien qu'il pensait du travail des autres».

On lui doit aussi plusieurs décors de cinéma et autres costumes de théâtre, pour des pièces comme « L'Exil» d'Alboury de Cheikh Aliou Ndao, « Les Amazoulous» de Abdou Anta Kâ...

De ce milieu des arts justement, vous entendrez quelqu'un comme le médiateur culturel Idrissa Diallo, qui a assisté à la levée du corps du défunt, hier, mercredi 7 juin à l'Hôpital général de Grand Yoff, suivie de l'inhumation au Cimetière musulman de Yoff. Pour notre interlocuteur, que l'on a senti très ému à l'autre bout du fil, «le nom de l'artiste était étroitement lié» à l'histoire du Fesman, à la peinture ou à la tapisserie de chez nous. Quand on sait que, à sa sortie de l'Ecole des arts, il occupera les fonctions de Chef décorateur au Théâtre National Daniel Sorano, et de directeur-adjoint de la Manufacture nationale des tapisseries du Sénégal.

Ibou Diouf était aussi l'ami du président-poète, et cela, dit le président de la Plateforme des arts visuels du Sénégal, le plasticien Viyé Diba, «gagné par l'émotion», voulait évidemment tout dire, laissant entendre qu'un homme comme Senghor ne pouvait évidemment pas se prendre d'affection pour un artiste quelconque. Ibou Diouf, dit encore Viyé Diba, c'était à la fois «la maîtrise» de la couleur, des «couleurs chaudes, proches du Sahel», de l' «espace pictural» et «des règles de composition». Avec la dextérité d'un «grand maître».

L'an dernier au mois de décembre, pour son demi-siècle de création artistique, l'homme avait plus ou moins dû faire le tri, entre ses milliers d'œuvres d'art, pour une exposition inédite à l'intitulé poétique, «Du sommeil au rêve», que la Galerie nationale d'art avait eu le privilège d'accueillir... Ne serait-ce que pour la «sobriété du trait de l'artiste», sa peinture à la fois «dépouillée et profonde», pour reprendre les propos du commissaire d'exposition Demba Ndiaye, à l'époque, dans les colonnes du quotidien national Le Soleil.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.