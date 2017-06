Afrique du Nord: «L'Egypte n'est plus ce qu'elle était»

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

A l'époque, je ne jouais pas dans mon club, l'AS Marsa. Malgré cela, Mrad Mahjoub, alors sélectionneur national, m'avait convoqué. Pendant 20 jours, je me suis entraîné seul. Je ne pensais pas si bien faire et entrer dans l'histoire en marquant quatre buts d'anthologie.

Traditionnellement, les matches entre la Tunisie et l'Egypte ont été toujours très disputés. J'estime que nous avons des chances réelles de l'emporter. Nous avons l'avantage d'évoluer à domicile. De plus, l'Egypte n'est plus aussi forte qu'elle l'a été. Le championnat égyptien a perdu en qualité depuis la révolution de 2011, à l'image de ce qui s'est passé chez nous.

