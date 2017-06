Afrique du Nord: La participation de la Tunisie au G20 à l'examen

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, s'est entretenu mardi, au palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

A l'issue de l'entrevue, Jhinaoui a indiqué avoir informé le chef de l'Etat des résultats de sa visite, les 5 et 6 juin, en Algérie et de ses entretiens avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères algériens qui ont réaffirmé leur engagement à développer les relations bilatérales dans tous les domaines.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Jhinaoui a donné au président Caïd Essebsi un aperçu sur la réunion tripartite des ministres des AE tunisien, algérien et égyptien sur la Libye, tenue récemment à Alger et au cours de laquelle l'accent a été mis sur les principes contenus dans la déclaration ministérielle de Tunis (20 février 2017) pour un règlement politique global de la crise en Libye.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur la prochaine visite de Béji Caïd Essebsi en Allemagne et sa participation au congrès du G20 sur le partenariat avec l'Afrique.

En marge de ce congrès, le président Caïd Essebsi aura une série d'entretiens avec plusieurs chefs d'Etat participants.

Béji Caïd Essesbi et Khemaies Jhinaoui ont, en outre, abordé les récents développements dans le Golfe.

Le ministre des AE a, à ce propos, souligné le souci du chef de l'Etat d'inviter les pays du Golfe à surmonter leurs différends par le dialogue et à résoudre tous les problèmes en suspens pour préserver l'invulnérabilité du Golfe arabe et la paix et la sécurité de la région.