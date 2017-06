Le Projet des services des entreprises du Mil (Psem) de Coperative League of USA (CLUSA), a procédé, avant-hier dans ses locaux sis à Kaolack, au lancement officiel des opérations de réalisation d'une chaîne de 10 magasins de stockage d'une capacité d'absorption de 200 tonnes chacun. Ils sont prévus dans les villages de Ndiongolor, Djilor, Keur Mandongo, Niakhar, Ida Mouride, Mabo, Missirah, Kathiote, Taïba Niassène et Wack Ngouna. La signature de l'accord cadre entre le Psem et l'entreprise en charge de la réalisation de ce projet a d'ailleurs eu lieu avant-hier devant les producteurs partenaires de l'organisation américaine, en présence de l'ensemble des organisations de villageois impliquées.

En réalité, ces infrastructures seront en même temps renforcées par d'autres unités de traitement et prétraitement du mil. Compte tenu du fait que chaque année, les producteurs de la chaine de valeur Mil, perdaient 30 à 40 % de leurs production pour faute de magasins de stockage. Dans les villages, les seules unités du genre qu'on pouvait compter, étaient plutôt réservées aux engrais et semences. Car, depuis plusieurs années, cette situation pesait lamentablement sur les productions destinées à la transformation et les rentrées pour paysans.

Pour un coût d'investissement de 8,5 et 8,6 millions de F Cfa par magasin, le financement de ces unités vient, pour l'instant, du fonds propre au Psem, le temps d'étudier la nature de la contre partie villageoise. L'utilisation du géo béton pour construire ces magasins obéit cependant à deux volontés essentielles: installer partout dans les villages d'intervention des magasins à longue durée d'action; mais également des magasins remplissant toutes les conditions de conservation et stockage mais aussi de proximité avec les villages pour faciliter le déplacement aux populations locales vers ces structures.

Il faut toutefois noter que la réalisation de ses magasins de stockage rimera avec la formation des jeunes villageois dans le métier de la construction en géo béton. En effet, dans l'organisation spécifique du projet, il est aussi prévu cette formation qui permettra, plus tard, à ces jeunes de devenir les futurs maîtres d'œuvre du géo béton.