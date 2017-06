Sénégal: Marche du SAES - La peur de la retraite en bandoulière

C'est pourquoi, après avoir réussi le pari de la mobilisation lors de sa marche, le Saes passe à une autre étape pour déplorer le non-respect par l'Etat de ses engagements sur le point de la retraite. Les camarades de Malick Fall engagent un front syndical pour un régime de retraite fondamentalement public, républicain et viable. Loin de la proposition du gouvernement d'une retraite complémentaire fondée uniquement sur le choix libre de l'enseignant d'y adhérer ou non à leurs frais exclusifs. Le Saes a décidé de ne jamais entériner les décisions retenues lors de la table ronde sur le Fonds national de Retraite (Fnr). Pour Abdoulaye Ndoye de Cusems, «il est question de mobiliser toutes les forces sociales pour ce combat. L'industrie du capital humain a un prix. C'est une bataille de gens épris de justice».

Car, estiment les enseignants, la question de la retraite transcende le secteur de l'Enseignement supérieur. Elle transverse tous les secteurs, notamment les magistrats et les travailleurs des impôts et domaines.

«Comment comprendre qu'un député reçoit plus au terme de deux mandats successifs qu'un enseignant capitalisant 30 ans d'expériences», regrette Pr Malick Ndiaye qui pointe un doigt accusateur le gouvernement sur l'accaparement et le détournement des ressources du Fonds national de la retraite (Fnr).

Pancartes à la main, malgré la rigueur du Ramadan, les enseignants ont répondu massivement à l'appel du Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (Saes) hier, mercredi 7 juin. Ils ont été accompagnés par les responsables de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) et du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) pour manifester dans la rue. La procession a quitté le Camp Jérémy pour rallier la bibliothèque universitaire de Cheikh Anta Diop. Les enseignants protestataires croient dur comme fer que «aller à la retraite tue». La question de la retraite pousse les enseignants, surtout du Saes et du Sudes/Esr à adopter une position de «va-t-en guerre».

Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) est sorti dans la rue, hier, mercredi 7 juin, pour marquer son détermination à faire face au gouvernement sur la question de la retraite. Les camarades de Malick Fall, secrétaire général du Saes, appuyés par l'Unsas et le Cusems, ont décidé de boycotter les activités du baccalauréat 2017 et exigent l'ouverture de négociations sérieuses.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.