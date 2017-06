Va-t-on vers une nouvelle ébullition du front social ? Il n'est pas difficile de répondre par l'affirmative. Car, les étudiants ont envahi avant-hier les artères du boulevard Cheikh Anta Diop pour réclamer leurs bourses d'études, et le secteur de la santé est en train de bouger. Au front de cette agitation, les travailleurs de la santé qui ne savent plus à quel saint se vouer.

A ceux-là s'ajoutent les agents de santé qui tardent également à percevoir leurs primes de motivation sans compter le retard dans l'application du décret portant statut du personnel des Etablissements publics de santé (Eps). Autant de sujets de protestations ont poussé le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) à sortir de ses gonds hier, mercredi 7 juin et menacer de perturber le système de santé si des solutions idoines ne sont pas apportées à leurs problèmes.

