Gabon: Classe Verte - Les élèves des Lycées et l'agriculture

Pour la petite histoire,l'amarante(Folong) est une plante d'origine d'Amérique du Sud qui s'apparente aux céréales.Cette plante ne dépasse pas deux mètres et se caractérise par des fleurs d'un rouge unique.Elle est l'une des plantes phares de nombreuses exploitations maraichères de Libreville et ses environs.

Lucie Akalan, ministre déléguée à l'Education ne dira pas le contraire. Elle a tout d'abord, demandé aux apprenants de prendre soin de l'environnement et respecter la nature. Elle a ensuite, invité la jeunesse à s'adonner à la terre, affirmant qu'elle ne ment pas. C'est la preuve, poursuit-elle, en répondant aux élèves qui apprécient le projet, que cultiver la terre n'est pas une basse besogne. C'est une tâche exaltante, celle de participer à nourrir ses semblables et surtout, de lutter contre la pauvreté, finit elle par conclure.

La première récolte du Folon au lycée après un mois est un satisfécit pour les élèves et la ministre déléguée à l'Education qui n'ont pas manqué de remercier l'initiateur du projet. La porte parole des élèves du Lycée de Mikolongo a non seulement dit merci aux formateurs et encadreurs, mais a surtout ,exhorté les décideurs gabonais de continuer dans cette lancée pour ce projet, estime t- elle, bénéfique et enrichissant. Convaincus que "La terre ne ment pas", les lycéens ont avoué être fiers cette belle expérience qu'ils voudraient voir se perpétuer.

« L'agriculture est le nouveau pétrole du Gabon », dixit le ministre gabonais de l'Agriculture et de l'Elevage, Yves Fernand Manfoumbi, qui s'est rendu au Lycée Mikolongo situé à Okala, dans le premier arrondissement de Libreville. Une visite qui a permis au ministre de procéder à la première récolte de l'amarante,ce légume appelé couramment « Folong ».Elle est l'une des plantes phares de nombreuses exploitations maraichères de Libreville et ses environs.

