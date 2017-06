billet

L'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Egypte ont rompu ce lundi 05 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar, donnant ainsi un délai de 48 h aux diplomates Qatariens de quitter leur pays respectifs. Ryad a même annoncé la fermeture de ses frontières pour « protéger sa sécurité nationale des dangers du terrorisme et de l'extrémisme» Les Saoudiens reprochent à Doha de soutenir des groupes terroristes soutenus par l'Iran dans la province de Qatif. Cette décision a été prise 15 jours après le séjour de Trump qui avait appelé à l'isolement de l'Iran devant ses homologues du monde Arabo-Musulman, le 21 mai lors du sommet de Riyad.

Faudrait-il rappeler les Enjeux de ce somment pour mieux comprendre cette rupture ?

Pour l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis sont le pays capable de les aider à conserver leur monarchie, mais aussi à lutter contre le terrorisme et ceci depuis la seconde guerre mondiale. Le royaume a besoin de Washington pour se protéger des djihadistes et des frères musulmans qui sont leurs propres ennemis dans le monde sunnite. Le sommet n'a aucune résolution applicable, son objectif était de dédouaner l'Arabie Saoudite, pointée du doigt dans les conflits qui minent la sous-région. Rien que par sa Dénomination: arabo-islamo-américain, il visait à isoler l'Iran et placer le royaume saoudien comme seul défenseur ou héritier de l'arabisme et de l'Islam.

La position du Sénégal, Pays laïque

Dans cette nouvelle crise qui secoue le Golf, le Sénégal devrait afficher sa neutralité vu sa position géopolitique et géostratégique en Afrique et dans le monde. Le Président de la République du Sénégal ne doit pas être piégé dans ces conflits de leadership Arabo-Arabes pour le contrôle de la région. Macky Sall doit éviter de faire du «suivisme diplomatique» et toute prise de position pouvant compromettre la paix, la sécurité du Sénégal et de la sous-région. Donad Trump en fin businessman est en train de diviser le monde Musulman pour vendre des armes (Les USA ont une économie de guerre) sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Le Sénégal aurait pu, par la neutralité, se positionner comme médiateur, adopter une stratégie de sortie de crise avec les différents partenaires stratégiques. L'intérêt de la nation et sa sécurité doivent prévaloir en ce contexte géopolitique très lourd, miné par la menace terroriste.

L'Isolement du Qatar, une stratégie suicidaire ? Une décision techniquement impossible dans sa mise en œuvre vu que le pays veut abriter le mondial de foot 2022.

Les diplomates du Qatar sont priés de quitter leurs postes et les citoyens Qatariens ont 14 Jours pour quitter l'Arabie Saoudite, les Emirats et Bahreïn. Ce trois pays ont même interdit à leurs ressortissant de se rendre au Qatar et des compagnies aériennes comme Etihad d'Abou Dhabi ont suspendu leur vols vers ou en provenance du Qatar. Le Qatar tout le comme Vatican, font partie des pays où la population migrante est supérieure à la population autochtone, elle est estimée à environ2.7 millions dont les 80 % sont des Etrangers avec un solde migratoire estimé à 40, 62 %. Le pays compte 40 % d'arabes, 18 % d'indiens, 18 % de Pakistanais, 10 % d'Iraniens. En 2014 le nombre d'occidentaux vivant sur son sol était estimé à 20000 du côté du Royaume Uni, 15000 Américains, 7250 Canadiens, 3607 Français. Fort de ce constat, on ne peut isoler ce pays techniquement, cette décision est un choix stratégique suicidaire et il faut une réadaptation des outils de pacification en appeler à un dialogue sincère entre Arabes.

Chercheur en migrations internationales

Président Horizon sans frontières