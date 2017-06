Tunisie: Une récolte de 545.759 quintaux à Sousse

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

La région dispose de 60 moissonneuses-batteuses et de 3 centres de collecte des céréales dont deux à Kalaâ-Sghira et un à M'saken.

Elle est répartie comme suit: 233.240 quintaux de blé dur, 6.640 quintaux de blé tendre et 305.879 quintaux d'orge. A noter que la moisson de l'orge a débuté le 1er juin et celle du blé débutera le 15 juin.

De ce fait, la superficie totale emblavée a connu un certain rétrécissement et a été estimée à 36.750 ha.

Or, il s' est avéré qu'à la suite des pluies records enregistrées du 1er septembre au 29 novembre 2016 (variant entre la quantité maximum de 433 mm à Sousse- ville et la quantité minimum de 173 mm à M'saken) et des pluies tombées au cours du mois de décembre (plus de 100 mm sont tombées dans la région de Sousse), des dégâts ont été enregistrés au niveau des terres emblavées inondées.

