Tunisie: Rapprocher le citoyen de la nature

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

C'est que l'éducation doit commencer dès le jeune âge dans les écoles et les jardins d'enfants pour habituer l'enfant à respecter l'environnement et à sensibiliser sa famille sur l'importance de la propreté et la préservation de la nature.

Le cadre juridique ne peut donner les résultats escomptés sans une vraie implication des citoyens et de la société civile dans les projets du ministère, y compris ceux qui concernent la sensibilisation et l'éducation.

Le 13 juin, lancement de la Police environnementale au Palais des congrès, en présence du chef du gouvernement et du ministre des Affaires locales et de l'Environnement.

Le 11 juin, une soirée intitulée «Tkhayal» (Imagine), spectacle de lumières et de rue, accompagné d'actions de sensibilisation et d'une projection de mapping sur la façade du Théâtre municipal, à l'avenue Habib-Bourguiba à partir de 21h30, sera présentée au grand public.

Par ailleurs, le ministère des Affaires locales et de l'Environnement organise, à travers les Journées de l'environnement, diverses activités festives, culturelles, ludiques et interactives, au cours de la période allant du 5 au 13 juin.

Ces journées seront clôturées par une cérémonie pour le lancement de la Police environnementale, le 13 juin, au Palais des congrès, en présence du chef du gouvernement et du ministre des Affaires locales et de l'Environnement.

