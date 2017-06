Tunisie: Le déficit se creuse de plus en plus

Les exportations des produits énergétiques ont en effet enregistré une amélioration en valeur de 67% accompagné par une hausse des importations en valeur de 61%.

Ce déficit est dû, entre autres, à la hausse des cours moyens du Brent de 33% entre fin avril 2016 et fin avril 2017 (35,6 $/bbl contre 53,7 $/bbl), la dépréciation du dinar tunisien par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique de 12% durant la même période, la hausse du prix moyen du gaz algérien de 20% en DT et de 5% en $.

Rappelons ici que le prix du gaz algérien ne suit pas directement la tendance des cours du Brent : le prix du gaz algérien est indexé sur un panier de brut et tient compte de la réalisation de 6 à 9 derniers mois.

Par ailleurs, les importations des produits pétroliers ont augmenté en quantité de 9% et sous l'effet conjugué de la hausse des prix et la dégradation du taux de change, les importations en valeur ont enregistré une hausse de 83%.

Les exportations des produits pétroliers on diminué de 10% en quantité suite à l'arrêt enregistré au niveau d'une raffinerie sans préciser laquelle, et ce, au cours du mois de mars 2017. Les quantités de gaz importé ont également régressé de 8% suite à la hausse de la redevance gaz algérien et la baisse de la demande.

La production du pétrole a baissé, à la fin d'avril 2017, de 6%, par rapport à la même période de l'année précédente, celle du gaz naturel de 5%, contre une augmentation de la redevance du gaz algérien de 52%, selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique, publié par le ministère de l'Energie, des mines et des énergies renouvelables.

Selon ce document, les ressources d'énergie primaire ont atteint 1763 ktep, soit une hausse de 2% par rapport à 2016, et ce, grâce à l'apport du forfait fiscal sur le gaz algérien.

Les ressources d'énergie primaire restent dominées par la production de pétrole et du gaz national qui contribuent respectivement, à hauteur de 40% et 35% de la totalité des ressources d'énergie primaire. La part de l'électricité renouvelable (primaire) reste timide et ne représente que 1% des ressources primaires contre une augmentation de la part du forfait fiscal à 19%.

La demande d'énergie primaire a augmenté de 1% entre fin avril 2016 et fin avril 2017, pour se situer à 2985 ktep suite à la hausse de demande des produits pétroliers de 5%.

La répartition de la demande a peu changé en l'espace d'une année, en effet, le gaz naturel représente 50% à la fin du mois d'avril 2017 contre 52% à la fin du même mois de 2016.

Avec comptabilisation de la redevance, le bilan d'énergie primaire fait apparaître à la fin avril 2017, un déficit de 1223 ktep, contre 1241 ktep enregistrés à la fin avril 2016. Durant la même période, le taux d'indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources d'énergie primaire par la consommation primaire, a peu changé passant de 58% à 59%.

Par contre, sans comptabilisation de la redevance, le taux d'indépendance énergétique a baissé de 51% à la fin avril 2016 à 48% à la fin avril 2017.

D'autre part, entre fin avril 2016 et fin avril 2017, la demande nationale de produits pétroliers a enregistré une hausse de 5% pour se situer à 1474 Ktep (kilotonne équivalent pétrole).

Cette augmentation est principalement due à l'accroissement de la demande du gasoil (9%) et du GPL (7%), selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique, édition avril 2017, qui vient d'être publié par le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Cependant, la structure de la consommation de produits pétroliers n'a pas connu de changement significatif durant la même période.

La consommation de carburants routiers à fin avril 2017, a augmenté de 7% par rapport à fin avril 2016, représentant 60% de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de gasoil ordinaire a augmenté de 8%, celle d'essence sans plomb de 2% et de gasoil 50 de 15%. Le gasoil ordinaire couvre 66% de la demande totale des carburants routiers et participe à hauteur de 39% à la demande totale de produits pétroliers et 19% de la demande totale d'énergie primaire à fin avril 2017.

Par ailleurs, la consommation de GPL a augmenté de 7%, durant la même période, suite à la vague de froid de janvier 2017 accompagnée de chutes de neige contrairement à janvier 2016 où les températures ont été relativement douces.

La consommation de coke de pétrole a diminué de 8%. Celle de jet aviation continue à enregistrer une évolution positive synonyme d'une reprise progressive du secteur touristique après les deux attentats de 2015.

Une diminution de 2,5% de la demande totale en gaz naturel

S'agissant du gaz naturel, la demande totale a diminué de 2,5%, entre fin avril 2016 et fin avril 2017 en se situant à 1498 Ktep, et ce, suite à la baisse importante de la demande du secteur de la production électrique.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel et représente 67% de la demande totale en gaz naturel à fin avril 2017. La production électrique est en effet basée sur le gaz naturel.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a accusé une hausse de 5% pour se situer à 497 ktep suite à la hausse importante (7%) de la demande des clients de la moyenne et basse pression.

En ce qui concerne la consommation spécifique globale des moyens de production électrique (Steg+IPP /producteurs indépendants/), elle a enregistré une amélioration de 8%, entre fin avril 2016 et fin avril 2017, pour passer de 222 tep/GWh à 204 tep/GWh.

En effet, la baisse de la demande en gaz naturel du secteur électrique revient en partie à l'amélioration des performances des moyens de production électrique, conséquence de l'optimisation de l'exploitation du parc électrique.

Cependant, malgré la baisse de la demande en gaz naturel pour la production électrique de 6%, la production de l'électricité à partir du gaz naturel a enregistré une augmentation de 2%.