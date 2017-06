Tunisie: Que de contraintes à gérer !

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

Les suppléants devraient être a priori Mohamed Hédi Gaâloul, pour le poste de gardien, et Wassim Kamoun pour celui de pivot... Deux éventuels suppléants qui ne manquent pas d'expérience, comme de qualités physiques et techniques pour un match de cette envergure.

Aux dernières nouvelles recueillies par la direction du CSS, les conditions climatiques actuelles sont celles de l'hiver, avec une température qui varie entre 8 et 12 degrés et des pluies abondantes, notamment la nuit.

L'hébergement est déjà assuré dans un hôtel 5 étoiles, tout comme les terrains sur lesquels l'équipe effectuera ses deux séances d'entraînement les lundi et mardi 19 et 20 juin, avant le match du mercredi.

