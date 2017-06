Tunisie: Dans les meilleures conditions possibles

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

Les épreuves de la session principale sont prévues les 7, 8, 9, 12, 13 et 14 juin et les résultats seront proclamés le 23 juin, alors que les épreuves de la session de contrôle se dérouleront les 27, 28, 29 et 30 juin et les résultats seront proclamés le 8 juillet 2017.

Des mesures exceptionnelles concerneront cette année 10 cas de candidats détenus, 3 cas de candidats hospitalisés et 65 cas de candidats non-voyants des écoles spécialisées de Sousse et Bir El Kassâa.

Quelque 37.622 candidats dans la section Économie et Gestion, 30.208 candidats dans la section Lettres, 25.945 candidats dans la section Sciences Expérimentales, 17.081 candidats dans la section Sciences Techniques, 11.826 candidats dans la section Mathématiques, 6.424 candidats dans la section Sciences Informatiques et 1.175 candidats dans la section Sports.

Le ministre de l'Education par intérim, Selim Khalbous, qui accompagnait le chef du gouvernement, a indiqué pour sa part que cette session se caractérise par le retour à l'ancienne méthode de calcul de la moyenne générale du bac avec la suppression des 25% et des 20% en plus du recours aux appareils de brouillage des signaux dans 565 centres d'examens dans les différentes régions afin de lutter contre la triche.

Près de 130 mille candidats, dont 76.633 sont des filles, passent ces épreuves durant une semaine dans de bonnes conditions grâce aux préparatifs qui ont démarré depuis des mois et aux efforts déployés par le ministère de l'Education et de l'armée nationale, a souligné Chahed.

