Tunisie: Enfin, la déchéance !...

On avait même affirmé qu'avec le nouveau bureau directeur, il n'y aurait certainement plus de moments de gloire.

Et voilà qu'aujourd'hui, les performances sportives de l'équipe, l'ambiance générale au club et son environnement immédiat nous donnent entièrement raison.

C'est que le Club Africain, celui de Tahar boy (Chaïbi), Attouga, Ghommidh, Naïli, Bayari, Khouini, Sellimi et autre Rouissi, s'est toujours distingué par ses propres valeurs et a toujours répondu à une ligne de conduite bien particulière.

Ce qui lui a permis de restaurer une identité bien propre, reposant essentiellement sur l'unité, l'implication, le respect et l'engagement inconditionnel envers le club. Et ce sont ces mêmes valeurs qui ont fait de lui le club le plus populaire.

L'équipe du peuple, disait, en 2008, Abdelhak Benchikha, alors entraîneur du CA.

Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas. En l'espace de quelques années, Slim Riahi, que seules les ambitions sportives justifient sa présence à la tête du club, a fait du CA une équipe très «pauvre» au double niveau technique et tactique.

Plus grave encore, on a même l'impression que l'homme fait de son mieux pour qu'il n'y ait plus de rebondissement, à travers la désocialisation et surtout la création d'un vide global autour du club.

C'est ainsi qu'il s'engage à envenimer le relationnel et à électrifier l'environnement immédiat du club et, plus profond encore, à faire du clanisme une réalité quotidienne. Le tout avec l'indifférence totale du comité des sages.

Et il faut reconnaître qu'à chaque fois il trouve le profil idéal pour mieux conduire sa politique de sabotage. Chiheb Ellili est, à ce niveau-là, un prototype. Sinon, comment retenir un technicien qui manque terriblement de technicité et dont le métier d'entraîneur lui fait nettement défaut. A Bizerte, à La Marsa ou encore à Sfax, ce technicien a toujours montré ses limites, faute, bien entendu, d'une bonne culture footballistique.

En plus de ce déficit footballistique, Chiheb Ellili resterait, sans doute, un récepteur et surtout un exécuteur fidèle des consignes de son patron et son staff.

Mais ce qui est réellement original, c'est que notre technicien semble beaucoup plus intéressé par son bloc-notes que par le jeu de l'équipe et le rendement des joueurs.

Et ce n'est pas tout : à chaque fois, ce soi-disant technicien semble tout faire pour déstabiliser le jeu de l'équipe, faute aussi bien de choix que d'orientation.

La titularisation gratuite et toujours inutile de Khalifa (encore et toujours folklorique), le maintien scandaleux de Ghandri, de Ayadi, de Chnihi et de Ifa atteste d'un niveau inédit.

Egalement, la marginalisation de Wissem Yahia en est une preuve supplémentaire. Ce joueur reste, n'en déplaise à certains pseudo-journalistes sportifs, l'un des rares repères de l'équipe, même si le physique n'est pas au top. Malheureusement, il paie toujours, et à lui seul, les contre-performances voulues par le président du club.

Et en l'état actuel, il est difficile, voire impossible de prétendre ou encore espérer «une embellie».

Les séquelles de la gestion de ces dernières années se sont avérées finalement bien profondes. D'ailleurs, du côté du Parc A, c'est la démotivation totale.

Et même le 17 juin à Radès, l'optimisme n'est plus permis. Car, franchement, l'équipe de Ben Guerdane se présentera en favori potentiel.

Le CA semble justement entièrement désarmé pour défendre ses chances.