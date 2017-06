Tunisie: Les suspects agissaient au sein de réseaux

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

D'un autre côté, Iyed Dahmani a confirmé la réception de plusieurs listes de la part de l'Instance nationale de lutte contre la corruption et que plusieurs hauts fonctionnaires présumés coupables dans des affaires de corruption ont d'ores et déjà été écartés de leurs postes de décision.

En ce qui concerne les implications politiques de ces arrestations et des relations supposées entre hommes politiques et hommes d'affaires douteux, le porte-parole du gouvernement a assuré que, jusqu'à présent, « aucun député ne figure dans les travaux d'investigation ».

Et le porte-parole du gouvernement d'insister : « Cette série d'arrestations est tuniso-tunisienne et n'a aucune relation avec ce qui se passe en dehors de nos frontières ».

Quant à Chafik Jarraya, le porte-parole du gouvernement a affirmé que l'homme d'affaires est impliqué dans des affaires différentes, à savoir de trahison et mise à la disposition d'une armée étrangère en temps de paix et, depuis 2012, des affaires de corruption pour lesquelles les autorités disposent des preuves irréfutables.

En tout, ce sont une dizaine de personnes qui ont été arrêtées et mises en résidence surveillée, et ce, en vertu de l'article 5 de la loi sur l'état d'urgence, qui permet au ministre de l'Intérieur de juger de la nécessité de l'arrestation d'individus susceptibles de nuire à l'intérêt national.

