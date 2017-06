Tunisie: L'heure des choix décisifs

Pourtant, l'entreprise est hasardeuse et très périlleuse tellement les frères ennemis nord-africains se connaissent à fond. Ainsi entend-on Cuper dire plein de bonnes choses sur le compte des Aigles de Carthage dont il avoue pourtant ignorer le nouveau cours initié par Maâloul.

«C'est une grande équipe aux traditions séculaires, observe-t-il. J'ai eu l'occasion de l'apprécier de près quand nous l'avions rencontrée en amical quelques jours avant le début de la Coupe d'Afrique des nations 2017, au Gabon.

Elle s'appuie surtout sur ses deux fers de lance, Youssef Msakni et Naïm Selliti. Toutefois, je ne peux pas deviner ce que devient cette équipe sous la coupe du nouveau sélectionneur, Nabil Maâloul».

Toutefois, on peut imaginer que, quel que soit son intérêt, un match amical n'apporte jamais une vérité toute crue. A fortiori pour livrer des enseignements en vue d'une rencontre officielle à livrer au bout du bout d'une saison harassante, exténuante et qui a largement entamé des organismes fatigués : avec des courbes de forme des joueurs dissemblables.

Généralement, le mois de juin ne dit rien qui vaille aux Aigles de Carthage dont la baisse de concentration et la lassitude physique ne leur laissent que peu de chances pour se maintenir à leur standing habituel.

L'apport de la légion étrangère

Il faudra donc faire très attention devant une Egypte qui sait quadriller le terrain, attendre son rival et frapper au bon moment. Elle doit cette intelligence dans le jeu et autant de maturité à l'apport indiscutable de sa légion étrangère, le régime professionnel ayant notablement bonifié les Pharaons.

Si l'Anderlechtois Trezeguet est blessé, en revanche Mohamed Salah (AS Rome), Mohamed Nenni (Arsenal) et Mahmoud Abdelmonoom Kahraba (Ittihad Jeddah) composent un secteur offensif très redoutable. Or, on connaît les largesses devenues récurrentes de la ligne défensive de Syam Ben Youssef and Co.

Elles ne sont d'ailleurs pas le seul fait de l'absence (pour blessure) d'Aymen Abdennour puisque, déjà, depuis l'ère d'Henry Kasperczak, les carences défensives constituent un boulet que traîne le onze national.

Que le fait soit d'ordre collectif, les quatre défenseurs n'assumant pas à eux seuls la responsabilité de ces petits naufrages quelquefois pathétiques, de qualité individuelle ou de choix du quatuor de la ligne arrière qui peut manquer de cohérence, le résultat est toujours là.

Rarement, le onze national a échappé à la critique au sujet du comportement de sa défense, et cela ne date pas d'hier. Avec un quatuor Mathlouthi-Maâloul-Ben Youssef-Dhaouadi (ou Meriah) selon toute vraisemblance, l'arrière-garde parviendra-t-elle à faire mieux qu'avec une «formule standard» proposant Hamdi Nagguez à droite et Abdennour en complément de Ben Youssef pour composer la charnière centrale ?

Toutefois, Maâloul est condamné à innover pas uniquement à ce niveau-là. Sa décision quant au titulaire du poste de keeper est également attendue avec beaucoup de curiosité.

Le match entre les trois postulants Ben Cherifia, Ben Mustapha et Jeridi est féroce et très serré si l'on pense au niveau très rapproché des héritiers du numéro un Aymen Mathlouthi.

La stratégie ne sera pas frileuse

Une autre décision requiert aujourd'hui tout l'intérêt : celle que prendra le staff concernant la composition de la ligne médiane. Optera-t-il pour un milieu à deux ou à trois pivots, sachant que la formule d'un milieu en losange donne davantage la part belle à la titularisation de Ben Amor et Sassi côte à côte à l'axe, avec Msakni et Sliti pour les tâches offensives et la percussion sur les flancs.

Last but not least : il faudra choisir entre le dynamisme de Taha Yassine Khenissi, l'attaquant le plus percutant de l'heure, chiffres à l'appui (n'a-t-il pas terminé la saison comme meilleur buteur de la L1?) et entre l'expérience de Hamdi Harbaoui qui n'a peut-être plus sa réussite d'il y a deux ou trois ans.

Ce choix-là, non plus, ne sera pas le plus simple ni le plus évident tellement les valeurs sont très rapprochées. On a beau dire qu'un sélectionneur retient généralement les joueurs les plus en forme au moment de cocher onze noms sur la feuille de match.

Il reste à «sentir» et à deviner ces joueurs les plus en forme capables de se fondre dans une stratégie déterminée. Et celle de Maâloul ne risque pas d'être frileuse, le bonhomme ayant besoin de frapper les esprits dès son «baptême bis» et de donner un grand coup de massue à son rival pour le ticket du «Cameroun 2019», l'Egypte de Mohamed Salah.