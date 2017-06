Tunisie: Philo - Des sujets accessibles et prévisibles

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

J'estime que les commissions qui ont proposé ces sujets ont tenu compte du niveau et des compétences des élèves, d'autant plus qu'elles ont fait en sorte de rapprocher ces concepts abstraits du vécu quotidien des candidats.

Le professeur Sami Chebchoub, inspecteur général de l'éducation et directeur central des études à l'Institut des métiers de l'éducation, après avoir décortiqué le contenu des différents sujets de philo proposés, finit par conclure : «Bref, tous les sujets proposés pour la section lettres sont à la portée. De plus, ils étaient prévisibles.

C'est un sujet attendu, même nos professeurs avaient insisté sur la question, pendant la période de révision sur cette question. Je me suis donc plus concentrée sur ces deux concepts ainsi que sur le thème de l'État, survolant plus ou moins les autres chapitres pendant les révisions».

Partageant le même avis, Souad Kacem, de la même section et du même établissement, déclare : «J'ai personnellement choisi le deuxième sujet qui porte sur les concepts d'ipséité et d'altruisme.

Devant le lycée Hédi-Soussi, les candidats étaient également tout sourire car «ce n'était pas compliqué», aux dires de Omar Dergâa, de la section sciences expérimentales, qui poursuit : «J'ai choisi le sujet traitant des questions de l'ipséité et de l'altruisme parce que c'est un sujet assez facile qui nécessite une bonne assimilation du cours et des révisions sérieuses à même de permettre aux candidats de disposer d'un grand nombre de citations.

