Tunisie: Lutte contre la corruption au pays - Dix hommes d'affaires dans le viseur

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

Les derniers actes du cabinet de Youssef Chahed ont été largement salués par la population et par les partis politiques. Une pétition signée par des avocats, des parlementaires et universitaires circulent depuis plusieurs jours pour saluer l'action du gouvernement.

Toutes les personnes dont le nom figure dans la liste seraient impliquées dans la corruption, la contrebande et l'économie parallèle. Dimanche dernier, Youssef Chahed avait promis une guerre de « longue haleine » contre la corruption. Le Premier ministre avait considéré lors de son arrivée au pouvoir que la lutte contre la corruption en Tunisie était plus compliquée que la lutte contre le terrorisme.

