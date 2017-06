Tunisie: Le CA tient à jouer en nocturne

Le constat suscite interrogation et débat : pour beaucoup de techniciens, d'observateurs et d'experts, la… Plus »

La FTF a, par ailleurs, autorisé 30 mille spectateurs à assister au match. Le C.A s'est qualifié pour la 25e finale de son histoire en battant le CS Hammam-lif (3-0), et l'US Ben Guerdane a décroché son billet, pour la première fois de son histoire, en éliminant l'Espérance ST, tenante du titre, aux tirs au but (5-4).

L'association clubiste déplore «l'absence d'écho positif à notre demande sous prétexte que la présidence de la république s'en tient à l'horaire de 15h30 malgré les interventions du président du club et du comité directeur, et demande au nom du comité directeur et des supporters à toutes les parties, en premier lieur le Président de la République, de donner une suite favorable à cette demande des supporters et faire disputer le match après la rupture du jeûne».

«Le comité directeur du Club Africain a appelé toutes les parties prenantes dans l'organisation de cette manifestations sportive à faire disputer la finale en nocturne après la rupture du jeûne, à 21h30, en envoyant des correspondances aux ministères de l'Intérieur, de la Jeunesse et des Sports et à la Fédération tunisienne de football», rappelle le club.

