Tunisie: Les raisons des nouvelles mesures

Toutes les données concernant l'identité du demandeur du service sont systématiquement enregistrées, et la traçabilité est garantie, explique Mme Amel Dhaou. On a constaté un dysfonctionnement au niveau des dossiers relatifs à la carte grise et au permis de conduire.

On a aussi beaucoup entendu parler de la corruption de certaines parties qui veulent s'ingérer dans ces dossiers, ce qui a poussé l'ATTT à prendre ces mesures à même de protéger les agents ainsi que les demandeurs de ces services, fait remarquer Mme Dhaou qui a, par ailleurs, ajouté que l'Agence espère, ainsi, mettre un terme aux activités illicites et douteuses de certains intermédiaires corrompus et qu'elle a qualifiées de «samsara».

Il arrive qu'un dossier relatif à une carte grise soit déposé à l'insu du propriétaire du véhicule, a-t -elle confirmé.

Ces nouvelles mesures relatives au dépôt des dossiers des permis de conduire et à l'enregistrement des véhicules devraient entrer en vigueur le 15 juin prochain.

Examen du permis de conduire, quelle nouveauté ?

Dans la même lancée de garantir la transparence au niveau de l'examen pratique du permis de conduire, l'ATTT œuvre à la mise en place d'un nouveau système qui contribuera à une meilleure organisation de cette épreuve.

Elle vient de lancer un appel d'offres pour l'acquisition de tablettes qui seront remises aux examinateurs. Ces derniers pourront consulter les noms des candidats sur ces tablettes avant chaque examen. Cela conférera aussi plus de transparence aux examens de la conduite, a annoncé Mme Dhaou.

Pour ce qui est du nouveau permis de conduire biométrique, elle a expliqué qu'il est encore au stade d'étude.