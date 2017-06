Tunisie: Première épreuve accessible pour toutes les sections

Yassine Chebli (section Sc-tech) du lycée Ahmed-Noureddine de Sousse a estimé que le premier sujet de la première partie est facile à traiter. Le second sujet est plus ou moins abordable voire un peu difficile. Le texte ne comporte aucune difficulté et les idées formulées dans ce texte ont été traitées au cours de l'année. La première question de la seconde partie est difficile. La deuxième question est à la portée.

Yesmine Hraiech (Sc-exp) du même lycée nous a révélé que les deux sujets de la première partie sont plus ou moins abordables tandis que le texte est facile à traiter. Pour la seconde partie, le premier sujet est facile, le second est difficile. Mohamed Aziz Mensi (Maths) a estimé que les deux sujets de la première partie sont plus ou moins abordables tandis que le texte est à la portée et facile à traiter. Pour la seconde partie, la première question est difficile. La deuxième question est à la portée.

L'épreuve de philo pour la section lettres a comporté 3 sujets au choix. Le premier a porté sur « la valeur du travail, ses bienfaits et sa relation avec la justice». Le second sur « les contrariétés de la réalisation de l'être et du moi». Le troisième sujet est un texte portant sur «les valeurs de l'art et sa place dans un monde porté vers la consommation».

Mohamed Ali Amri (section lettres) nous a révélé que hormis le second sujet jugé difficile, les deux autres sujets sont vraiment accessibles. Yassine Derbali (lettres) nous a indiqué que le premier sujet est plus ou moins abordable, le second est très difficile et le texte est facile à traiter.

Ainsi, les avis des candidats varient selon leurs capacités à traiter tel ou tel sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que l'épreuve de philo est en général abordable et accessible pour toutes les sections.