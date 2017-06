Congo-Kinshasa: Experts de l'ONU tués au Kasaï - La MONUSCO souhaite un procès "transparent"

Mardi, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a indiqué attendre d'ici jeudi des engagements de Kinshasa concernant des investigations sur ces violences, brandissant la menace d'une enquête internationale. De son côté, la ministre des Droits humains de la RDC, Marie-Ange Mushobekwa, a déclaré mardi dans la soirée sur Radio Okapi (radio onusienne en RDC) que le gouvernement congolais "n'a rien à cacher" et reste ouvert à "tout appui logistique et technique". "Si l'ONU veut nous envoyer des experts en appui aux enquêteurs congolais (...), ces équipes sont les bienvenues", mais "je souligne que le gouvernement de la RDC va garder la direction de l'enquête", a-t-elle ajouté.

Les deux experts avaient été missionnés par le secrétaire général de l'ONU pour enquêter sur les violences dans la province du Kasaï-central, secouée par la rébellion de Kamwina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. M. Sharp et Mme Catalan faisaient partie d'un groupe d'experts qui enquêtaient sur une quarantaine de fosses communes découvertes dans la région. Enlevés le 12 mars dans cette zone, leurs corps ont été retrouvés 16 jours plus tard dans une fosse commune. Les violences au Kasaï ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,3 million de personnes, selon l'ONU.

Ouvert lundi, le procès a été renvoyé au 12 juin. M. Kinda a dit souhaiter que les "coupables soient (...) punis à la hauteur de leurs forfaits". A l'ouverture de ce procès lundi, deux présumés assassins - Evariste Ilunga (élève, âgé de 16 ans) et Mbayi Kabasele (vendeur d'huile de palme, âgé de 30 ans) - ont comparu sur les seize personnes poursuivies dans l'assassinat de l'Américain Michael Sharp et de la Suédo-chilienne Zaida Catalan.

"Nous souhaitons que la lumière soit faite sur cette affaire, et que ce soit un procès transparent et équitable", a déclaré Théophane Kinda, un porte-parole de la Monusco lors d'une conférence de presse. M. Kinda s'est abstenu de commenter le déroulement de ce procès en cours à Kananga, capitale du Kasaï-central, d'où sont parties des violences meurtrières en septembre 2016 avant de gagner plusieurs provinces du centre de la RDC.

