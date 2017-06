Cote d'Ivoire: Presse - Lobbying relationnel et évènementiel l'UNJCI signe un partenariat avec "Totem communication"

La cérémonie de remise des cartes de membre l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) a eu lieu le vendredi 2 juin 2017, à la Maison de la presse à Abidjan-Plateau, doublée de la signature d'un partenariat avec "Totem Communication".

Au cours de la cérémonie, le président de l'UNJCI, Traoré Moussa a donné les deux raisons essentielles de ce rassemblement. « La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la remise de nos cartes de membres. L'UNJCI compte 800 membres mais aujourd'hui, 600 journalistes ont pu renouveler leur carte. L'importance de ces cartes est diverse. Aujourd'hui, lorsque vous voyagez pour Les Etats-Unis, dès votre arrivée à l'Ambassade de ce pays à Abidjan, pour les formalités d'usage, lorsque vous vous présentez comme journaliste, on vous demandera votre carte de l'UNJCI. C'est pourquoi, j'insiste sur le fait que tous les journalistes doivent avoir leur carte de membre de l'UNJCI », a-t-il conseillé. Et d'ajouter : « la deuxième raison, aussi importante que la première est la signature de partenariat avec l'agence "Totem communication". Désormais, nous sommes partenaires avec cette agence pour étendre notre communication sur toute l'étendue du territoire. Car, bientôt nous allons organiser le Prix Ebony et aussi décentraliser notre siège sur Yamoussoukro. Nous avons eu déjà un terrain qui s'étend sur une superficie de 4 000m² ».

Mme Lorng Jocelyne, directrice commerciale de "Totem communication", n'a pas caché sa joie au terme de la signature de ce protocole d'accord. «Totem communication est une agence spécialisée en communication avec un lobbying relationnel et évènementiel. Et bien avant, nous sommes des communicateurs très expérimentés dans l'étude du marché. Nous sommes prêts à vous accompagner dans l'organisation du Prix Ebony et à la décentralisation de votre structure qui est la Maison de la presse qui sera bientôt installée à Yamoussoukro pour promouvoir votre communication. », a-t-elle ajouté. Pour clore son propos, Mme Lorng Jocelyne a réitéré tous ses remerciements au président de l'UNJCI et à son équipe d'avoir accepté l'accord de partenariat entre leurs deux structures.