Congo-Kinshasa: Kananga - Les femmes de la société civile à l'école de l'utilisation des réseaux sociaux

Du 07 au 12 juin, les femmes des ongs du Kasaï et du Kasaï central sont en formation sur l'utilisation des réseaux sociaux dans une stratégie de communication.

Organisée par l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, avec l'appui de l'Ong internationale, Internews, cette formation vise à contribuer au renforcement des capacités des femmes des ongs féminines sur les droits politiques en les impliquant dans les processus décisionnels publics. Les treize femmes en formation devront en outre être amenées à utiliser efficacement les réseaux sociaux pour promouvoir leurs actions et développer leurs stratégies de communication.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Women's voices for peacefull and democratic dialogue initiée par Internews et, elle entre dans le cadre d'un partenariat conclu entre trois ongs féminines à savoir le CAFCO, la LIFCE, l'UCOFEM dont trois formatrices de chaque structure ont bénéficié d'un renforcement des capacités en vue de descendre dans quelques provinces de la RDC pour sensibiliser vingt-six autres femmes œuvrant dans d'autres ongs locales.

Ucofem, interviendra en deux pools, soit à Kananga pour le compte des provinces du Kasaï Central et du Kasaï et à Bukavu pour le compte des femmes des ongs du Sud-Kivu et Nord Kivu.

Cette formation est vivement saluée par les ongs féminines participantes. Pour Esther Muboza, présidente du Cadre de concertation des jeunes filles, CCJF, une ong de Kananga, la formation est bénéfique pour sa structure dans ce sens qu'elle va lui permettre de mieux user de Tics afin de réussir les stratégies de communication de son Ong à travers les réseaux sociaux.

Pour la ville de Kananga, les facilitatrices sont Mmes Tina Meli et Blandine Lusimana qui vont animer cette formation jusqu'au 12 juin 2017 en s'appuyant sur l'influence des médias dans la vie d'un individu entendu comme moteur de l'évolution du monde. Des exercices pratiques sur l'usage des réseaux sociaux et des moyens de communication sont également au programme de cette formation.

Au terme de celle-ci, chaque structure devra présenter un descriptif de stratégie de communication qu'elle mettra en œuvre pour promouvoir ses actions.