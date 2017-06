Congo-Kinshasa: Gouvernement Tshibala - Les ministres soumis à un contrat de performance

Le Premier ministre exige un changement absolu des mentalités et réclame plus de volonté et d'ardeur au travail à ses ministres astreints à l'obligation de résultats.

Conscient des défis à relever durant son mandat, le Premier ministre a profité du séminaire organisé par le secrétariat du gouvernement en partenariat avec le Secrétariat national pour le Renforcement des Capacités (SENAREC) pour exhorter ses collaborateurs à plus d'efficacité et d'abnégation au travail. À l'ouverture mercredi 7 juin de ce séminaire axé sur « le leadership et le renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale », Bruno Tshibala a eu les mots justes pour aguiller la conscience des membres du gouvernement par rapport aux missions leur assignées, chacun dans son secteur d'activité.

L'occasion était belle pour le Premier ministre de rappeler aux uns et aux autres le sens de l'Etat ainsi que les attentes qu'inspirent leur promotion en terme d'amélioration du vécu quotidien des Congolais. « Je suis convaincu que grâce à l'engagement de tous, nous saurons surmonter les défis qui se présentent à nous. Et notre pays subsistera aux prédictions apocalyptiques et malveillantes de ses détracteurs », a-t-il d'emblée déclaré à l'ouverture de ces assises dont la finalité est de renforcer les capacités des ministres pour leur permettre d'atteindre rapidement les résultats attendus.

Il est question, au cours de ce forum, de réfléchir sur les bonnes pratiques de gestion de la chose publique, afin d'améliorer la performance de l'action gouvernementale. Mais aussi d'améliorer la gouvernance par l'instauration de plus de transparence en répondant à la pression des populations et des partenaires techniques et financiers, pour produire plus de résultats.

Bruno Tshibala entend donc scruter les nouvelles méthodes et outils de gestion moderne susceptibles d'insuffler une dynamique nouvelle à l'Exécutif national censée lui permettre de surmonter les différents défis qui s'amoncèlent sur son chemin. Il a invité les membres du gouvernement à plus d'engagement patriotique compte tenu de l'immensité des tâches à accomplir, mais aussi à un sens élevé de responsabilité et un effort de dépassement de soi et de sacrifice sans lesquels l'émergence du Congo ne sera qu'utopique.

La réussite du programme du gouvernement reste, selon lui, tributaire d'un changement radical des mentalités dans la gestion de la Res publica qui devra, dorénavant, être sous-tendue par un éveil patriotique. D'où son insistance pour la cohésion gouvernementale si nécessaire dans l'atteinte des objectifs fixés.

Sur ce même registre de performance, Bruno Tshibala a mis une emphase particulière sur l'obligation de résultat attendu de chaque ministre. Il a prévenu aux membres du gouvernement qu'ils vont signer incessamment, à titre individuel, un contrat de performance qui permettra d'évaluer périodiquement chaque ministre par rapport aux objectifs assignés à son secteur.