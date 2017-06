Congo-Kinshasa: Tribunal de Ouesso - Le braconnier Samuel Dissaka écope d'une prison ferme de cinq ans

Le parquet de Ouesso a décerné un mandat d'emmener à son encontre, le 07 février 2017 et l'a exécuté le 12 mai 2017. Cette source d'information tient à rappeler que le nommé Samuel Dissaka n'est pas à son premier forfait. Car, il fut condamné en 2011 et 2013 par ce même tribunal, pour les faits.

En effet, le 21 janvier 2017 à Ouesso, la direction départementale de l'économie forestière et du développement durable en collaboration avec les forces de l'ordre et la Fondation Nouabale-Ndoki ont mené une opération conjointe qui a conduit à la saisie de 70 kg de pointes d'ivoire cachées dans une maison inachevée appartenant à Samuel Dissaka, en fuite.

Outre la prison ferme, il va devoir payer une amende de 1000 000 francs CFA et 2000 000 francs CFA de dommages et intérêts au tribunal de Ouesso, comme prévu par l'article 113 alinéa 3 de la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées en République du Congo.

