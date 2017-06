Afrique de l'Ouest: 51ème sommet de la CEDEAO - Quand le conflit israélo-arabe s'invite à monrovia !

analyse

La Cedeao est-elle une communauté politique ? La réponse est cruelle. C'est non ! Nous avons cru que les 15 chefs d'États-fondateurs de la Cedeao en 1975, ont mis en route une structure pour le développement de la sous-région ouest-africaine. Et dans cette voie, les chefs d'État cheminaient d'un bon pas et enregistraient de progrès réels.

En clair, Houphouët-Boigny et ses amis ont opté pour la réputation "économique" de l'Afrique de l'Ouest, fort heureusement ouverte à d'autres "entités" pour l'avenir et à long terme de la Cedeao. Un critère simple et bien gagnant pour la sous-région ouest-africaine. Intéressant. C'est pourquoi, l'Union européenne coopère avec tous les pays de la Cedeao, tous les régimes et toutes tendances et pouvoirs confondus.

A la décharge, l'Israélien Benjamin Netanyahou avait-il tort d'assister au 51ème sommet de la Cedeao à Monrovia, au Libéria ? L'ambiance était au crépuscule parce que le roi du Maroc, Mohamed VI et certains chefs d'Etats-membres de la Cedeao ont boycotté "Monrovia" à cause de la présence du Premier Ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Que retenir ? Largement, l'État d'Israël a des représentations diplomatiques dans plusieurs capitales de l'Afrique de l'ouest dont particulièrement Abidjan et Dakar. L'État d'Israël finance sans retenue dans des secteurs agricoles et assure la formation militaire dans certains pays des 15 États-membres de la Cedeao. Pour la même recette, Israël peut être accepté comme Etat-observateur de la Cedeao. Il faut éviter de faire de la Cedeao, une incarnation du conflit Israélo-palestinien, à charge tout simplement d'intérêts politiques et diplomatiques.

En réalité, le Maroc et Israël sont dans un « choix » qui dure 70 ans. Finalement ne pèsent que peu de choses à l'ONU, où le Maroc et Israël ont accrédité leurs ambassadeurs et se côtoient. Seule intervention divine, le conflit Israélo-arabe, ou Israélo-palestinien contient beaucoup d'embûches. Sans doute pour conjurer ce scénario dans un milieu d'affaires en Afrique de l'Ouest, la Cedeao sur le terrain est une structure économique qui peut ouvrir son espace d'échange au Maroc à la Tunisie, à la Mauritanie et à l'Israël pour créer une dynamique de développement.