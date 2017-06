Cote d'Ivoire: Crise ivoirienne - Ici La Haye, Gbagbo vous parle

Au fond il n'y a rien de bien nouveau, d'inédit, mais quand Laurent Gbagbo parle, c'est un événement. Qui pis est quand c'est depuis son cachot de Scheveningen où il croupit depuis maintenant six ans et où, entre deux comparutions devant la Cour pénale internationale, il a même eu le temps d'écrire un livre au titre suffisamment éloquent pour la vérité et la justice dans lequel il expose sa version sur la crise ivoirienne qui a fini par avoir raison de lui.

Cette fois, c'est à travers une interview exclusive accordée au journal en ligne Mediapart qu'il s'exprime, redit ses certitudes et pointe de nouveau un doigt accusateur sur la France qui aurait scellé son sort dès son accession au pouvoir en octobre 2000. Lui Gbagbo, le militant anticolonialiste, «trop indépendant» qui aurait lancé un jour de 2006 à Jacques Chirac : «Je ne suis pas votre sous-préfet».

Il faut reconnaître que c'est cette image que renvoie à beaucoup d'intellectuels et jeunes du continent cet historien de formation qui semble avoir bu à bonne source, celle des Lumumba, Nkrumah, Touré et autre Nyerere. Tout le contraire donc de ce «valet local de l'impérialisme» que serait Alassane Dramane Ouattara, qui serait soutenu, selon l'époux de Simone, par Paris depuis 1989, avant même qu'il soit le Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny et que les présidents Chirac et Sarkozy ont tout fait pour installer au palais présidentiel de Cocody.

«Chirac te plantera un couteau dans le dos !» lui aurait même soufflé au creux de l'oreille Il Cavaliere, Silvio Berlusconi, président du Conseil italien au début des années 2000. Il est vrai que, sans l'intervention vigoureuse de l'armée française, qui a, comme c'est connu, cueilli l'enfant terrible de Mama dans son bunker avant de le livrer aux FRCI, l'issue de la crise postélectorale de 2010-2011 aurait peut-être été autre.

Après un tel réquisitoire dans Mediapart, on imagine combien du fond de sa cellule l'ancien président de la Côte d'Ivoire doit boire du petit lait en suivant l'actualité dans son pays, animée par les mutineries et autres manifestations des ex-rebelles enrôlés dans l'armée, des éléments de l'armée régulière à l'époque ainsi que des démobilisés. On est encore loin d'une rébellion, certes, mais qu'ADO soit aujourd'hui mordu par ses anciens chiens de garde doit être particulièrement savoureux pour le camarade Laurent, même s'il a sans doute, lui aussi, pu commettre quelques erreurs ou maladresses qui ont servi d'arguments trop faciles à ses ennemis pour l'abattre.