Burkina Faso: Péage - Grève suspendue

Suite à notre préavis de grève, le ministère de l'économie, des finances et du développement a convié la coordination des comités CGT-B des péages à une rencontre le jeudi 01 juin 2017. Au cours de cette rencontre présidée par Madame Céline YONABA née COULIBALY, conseiller technique du ministre, nous avons été informés qu'une suite a été donnée aux travaux du Comité chargé de mener la réflexion sur les perspectives de gestion du péage. Mme YONABA nous a assurés que le dossier a connu une avancée, qu'il a été examiné le 30 mai 2017 en conseil de cabinet et qu'il a même reçu un avis favorable. A ses dires, la dernière étape sera la décision officielle qui sera prise en conseil des ministres dans les semaines à venir.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.