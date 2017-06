Burkina Faso: Revendications sociales - Les agents de la Culture entrent en scène

Les agents du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sont en grève de 72h sur toute l'étendue du territoire à compter du mercredi 7 juin 2017. Ils exigent la satisfaction de trois points saillants de leur plate-forme revendicative minimale. Le mot d'ordre lancé par le Syndicat national des travailleurs de la Culture et du Tourisme (SYNATRACT) a été respecté dans la capitale le premier jour. Constat !

« Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Les revendications touchent presque toute l'administration publique. Cette fois, c'est au tour des hommes de la Culture. C'est le constant que nous avons fait mercredi 7 juin devant le siège du ministère : coups de sifflets, banderoles demandant le respect de leur plate-forme revendicative. Ils veulent ainsi attirer l'attention du gouvernement sur les trois points de leur plate-forme revendicative que voici : la mise en place d'un fonds de motivation au profit des travailleurs, l'octroi d'une indemnité vestimentaire, la nomination d'attachés culturels et touristiques issus du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dans les représentations diplomatiques et les institutions du Burkina Faso.

De la foule sort le secrétaire général du SYNATRACT pour donner des explications. « C'est un arrêt de travail de 72h après un préavis de grève adressé depuis le 22 mai 2017 au Premier ministre. On lui a signifié que nous avons eu plusieurs rencontres au ministère et il y a trois points qui n'ont pas eu de satisfaction. Voilà pourquoi nous lui adressons cette correspondance mentionnant les trois points saillants de notre plate-forme revendicative ». Avant cette grève, le syndicat dit avoir rencontré maintes fois le ministre de la Culture et son secrétaire général. Et ceux-ci leur ont fait savoir que les 3 points sont au-delà de leurs compétences.

A en croire Lamine Ouédraogo, une ampliation du préavis de grève a été faite au ministère de l'Economie et des Finances, à celui de la Fonction publique et au ministère de l'Administration territoriale pour que ceux-ci aient connaissance du dossier. Si les lignes ne bougent pas après cette grève, le syndicat prévoit d'organiser une rencontre pour décider de la suite à donner. Mais nous n'en sommes pas là d'abord. En attendant, durant trois jours, le SG et ses camarades vont squatter à la porte du ministère, s'occuper avec des jeux de société comme ils l'ont fait en cette première matinée de grève.

Nous avons essayé de rencontrer le ministre de la Culture, Tahirou Barry, malheureusement, il nous a été dit que celui-ci est en déplacement.