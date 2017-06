Burkina Faso: Construction d'infrastructures à Gaoua en 2017 - Seulement 1 chantier sur 36 disposait d'un permis de construire

Le Centre de facilitation des actes de construire (CEFAC) a officiellement ouvert ses portes le 1er juin 2017 à Gaoua. Ce 5e centre ouvert vient à la suite de ceux de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Ouahigouya et de Kaya. C'est le ministre Maurice Dieudonné Bonanet accompagné d'une forte délégation qui a procédé à l'ouverture de ce centre. Comme son nom l'indique, le CEFAC est un Guichet unique créé et soutenu par l'Etat pour faciliter l'obtention de ces actes à tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et leurs mandataires.

Le gouvernement du Burkina Faso, depuis plusieurs années, œuvre inlassablement à soutenir les populations burkinabè afin que chaque burkinabè puisse se construire un bon bâtiment pour y loger avec a famille. On peut citer comme illustration de cette politique le Programme national de construction de 40 000 logements étendu aux chef-lieux de toutes les communes urbaines. Au regard des résultats enregistrés par les CEFAC déjà existants, le gouvernement a décidé de la décentralisation rapide de ces centres par la création du 5e centre à savoir celui de Gaoua.

La présence du CEFAC est une opportunité pour tous de se conformer à la réglementation en matière d'urbanisme et de construction, a indiqué le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonanet. Les promoteurs fautifs avancent comme raison la non-représentation du CEFAC à Gaoua. Un contrôle des constructions effectuées à Gaoua en 2016 par la Direction régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat a révélé que seulement un (1) chantier sur trente-six(36) soit 02,77% disposait d'un permis de construire. Le CEFAC est un centre qui offre des avantages aux usagers.

Outre le regroupement des formalités en un document unique, il convient d'indiquer que de 7 mois que prenait le traitement des demandes de permis de construire dans la procédure classique, désormais le CEFAC offre la possibilité d'obtenir l'autorisation de construire en 30 jours. Aussi des efforts sont consentis pour réduire de manière significative les coûts d'obtention des actes de construire. Pour les immeubles dont la construction nécessite le permis de construire de catégorie C, le coût de l'étude de sol est passé de 700 383 FCFA à 300 000 FCFA.

Les frais de prestation de sapeurs-pompiers ont baissé également de 180 000 FCFA à 50 000 FCFA maximum. Pour le permis de construire de catégorie A, la délivrance d'une autorisation de construire après la réunion des pièces exigées est de l'ordre de 40 000 FCFA contre un tarif cumulé de plus de 700 000 FCFA par le passé. La représentante du CEFAC, Fati Traoré, pense également que cette création facilitera la délivrance du permis de construire, du permis de démolir, du certificat de conformité et du certificat d'urbanisme portant sur toute construction dans la région du Sud-Ouest.

Avant de clore son propos, elle a formulé le vœu que l'antenne CEFAC de Gaoua connaisse le même succès que les centres existants et produise des résultats probants à même de contribuer ainsi à l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Des autorisations de construire ont été remises à Oumarou Ouédraogo et à Jean-Baptiste Kaboré. Les autorités ont reçu des cartables comportant des informations du CEFAC. Une minute de silence a été observée à la demande du ministre Bonanet en la mémoire de Valère Somé, décédé à Paris.